Lo storico cosentino Luca Addante approda a Parigi in uno dei centri universitari più prestigiosi d’Europa

COSENZA – “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al prof. Luca Addante per il prestigioso incarico ricevuto a Parigi, dove è stato indicato come membro associato dell’Institut d’histoire moderne et contemporaine di cui fanno parte la Sorbona e l’École normale supèrieure di Parigi”. Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso la notizia dell’importante nomina conferita all’accademico cosentino.

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – dell’importante traguardo raggiunto dallo storico cosentino che non ha mai reciso il legame con la città d’origine nonostante la sua attività di saggista, ricercatore e di professore universitario lo abbia condotto in diversi contesti accademici di altre città italiane e spesso anche all’estero. Seguace degli insegnamenti di Augusto Placanica ed allievo di Rosario Villari, Luca Addante – ha proseguito Franz Caruso – raccoglie ora i meritati frutti di un impegno intellettuale che lo ha portato, dopo studi intensi e portati avanti con grande passione, all’Università di Torino come professore di Storia Moderna ed ora a Parigi, città nella quale ha a lungo studiato e condotto le sue ricerche, appassionandosi, con grande dedizione, all’approfondimento di figure storiche, dei movimenti controrivoluzionari, della dimensione politica della storia, della nascita dei diritti di libertà. Cosenza ricorda ancora oggi l’impegno che Luca Addante profuse più di venti anni fa per far tornare nel cimitero della città le spoglie di Francesco Saverio Salfi, illuminista, giacobino, patriota, tra i propugnatori dell’Unità d’Italia e letterato del primo Risorgimento, che erano custodite in un ossario del cimitero parigino di Père-Lachaise, ma senza avere una degna sepoltura”.

Parole di apprezzamento per l’importante nomina del prof. Addante sono state espresse, oltre che dal Sindaco Franz Caruso, anche dalla delegata alla Cultura Antonietta Cozza che, nel congratularsi con Addante, ha preannunciato di voler inserire nella rassegna “LibrinComune” uno dei suoi ultimi libri sul filosofo Tommaso Campanella, edito da Laterza, dal titolo “Tommaso Campanella. Il filosofo immaginato, interpretato, falsato”, tradotto anche in francese e che è stato adottato dal mondo accademico.