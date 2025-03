Lo sfratto della statua di Giacomo Mancini. Stamattina udienza sul ricorso presentato dalla Fondazione

- Advertisement -

COSENZA – Lo sfratto della statua di Giacomo Mancini. Si è svolta questa mattina al tribunale di Cosenza l’udienza sul ricorso cautelare presentato dalla Fondazione Mancini contro lo spostamento della statua del leone socialista deciso dal Comune di Cosenza, che aveva proposto un nuovo posizionamento della statua con la sua ricollocazione, proponendo piazza Mancini come nuova destinazione al posto dell’attuale Piazza Carratelli dove dovrebbero essere posizionate altre statue del M.A.B. Decisione respinta al mittente dalla Fondazione sin dalla prima Pec inviata dal Comune, evidenziando una vera e propria ossessione da parte del Comune e “contrarietà alla nuova collocazione della statua, sostenendo che non sussistevano gli estremi della “necessità” richiesta ai fini dello spostamento, per come espressamente pattuito all’art. 6 del contratto di comodato”.

Di contro l’amministrazione Comunale aveva evidenziato un vero e proprio muro da parte della Fondazione a qualsiasi soluzione dove non rimanevano che due sole alternative: o il mantenimento della statua presso l’attuale allocazione o, in alternativa, la restituzione della stessa, ai sensi dell’articolo 4 della convenzione tra le parti. La Fondazione Mancini aveva fatto ricorso alle vie legale evidenziando che “in forza del contratto di comodato in essere tra le parti, è diritto della Fondazione Giacomo Mancini a mantenere la statua nel posto in cui è attualmente collocata, stante il mancato accordo tra le parti sulla sua ricollocazione”.

Udienza in Tribunale sul ricorso contro lo sfratto della Statua di Mancini

A darne notizia il nipote le compianto leader socialista che ha evidenziato come il giudice abbia riunito i due ricorsi presentati dalla Fondazione. «Questa mattina si è svolta l’udienza sul ricorso cautelare contro lo sfratto della statua del Leone da davanti al municipio. Con l’avvocato Achille Morcavallo, che insieme al presidente Oreste Morcavallo ha patrocinato le ragioni della Fondazione, ci siamo dati appuntamento al suo studio e poi insieme siamo andati a piedi verso il palazzo di giustizia. In quelle poche centinaia di metri in tanti ci hanno fermato per chiedere notizie, per trasferirci la loro indignazione per lo sfratto, per incoraggiarci a lottare. Il giudice ha riunito i due ricorsi e ha ascoltato le conclusioni delle parti».

«E infine si è riservato di decidere. Immagino occorrerà aspettare qualche giorno. Vi tengo aggiornati. E però vi confesso che ho provato una grande amarezza nel dover entrare in un’aula di tribunale per difendere la memoria di un leader così amato a distanza di più di venti anni dalla sua scomparsa. Questa offesa il Leone, Cosenza e i cosentini non la meritavano».