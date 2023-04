Dalla ricaduta politica che sta avendo la città di Rende, in seguito alle ormai note vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’attuale Amministrazione comunale, al civismo della coalizione del sindaco Marcello Manna che non convince, fino all’area urbana che infiamma a fasi alterne il dibattito politico. Ne abbiamo parlato, con Fabio Liparoti vice segretario della Federazione Riformista di Rende in questa prima puntata della nuova rubrica ‘5minuticon’.

