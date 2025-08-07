HomeArea Urbana

Licenziato per aver criticato su Facebook la pulizia a Cosenza. Il dipendente di Ecologi Oggi tornerà al lavoro

Dopo settimane di mediazioni e confronto, anche con il Comune, questa mattina il tavolo tenutosi in Confindustria a Cosenza, alla presenza dei rappresentanti di Ecologia Oggi, Confindustria, USB Lavoro Privato e, in segno di solidarietà e unità, delle altre organizzazioni sindacali CGIL, UIL, UGL e FIADEL ha portato a una svolta positiva: il lavoratore tornerà in servizio dal 1° settembre

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Potrà tornare a lavorare il dipendente della società Ecologia Oggi, iscritto alla USB Lavoro Privato di Cosenza, che era stato licenziato in tronco dall’azienda con l’accusa di aver criticato, tramite un commento su Facebook pubblicato lo scorso 5 maggio, la gestione della raccolta dei rifiuti nella nostra città. Aveva espresso critiche all’amministrazione comunale sulla situazione della pulizia della città. La decisione dell’azienda aveva portato anche ad una mobilitazione sotto il Comune di Cosenza.

«Sin da subito – evidenza il sindacato USB – abbiamo denunciato con forza questo atto unilaterale da parte dei vertici aziendali, seguiti anche dalle altre sigle sindacali. Una misura che non abbiamo esitato a definire sproporzionata, preoccupante e potenzialmente in grado di alimentare inutili tensioni all’interno del cantiere di Cosenza. In particolare, in questo momento storico e in un contesto già difficile dal punto di vista occupazionale e dell’emigrazione forzata, come quello calabrese, la perdita del posto di lavoro rappresenta un dramma per chi la subisce e per la propria famiglia, oltre che una sconfitta per l’intero territorio».

«Dopo settimane di tentativi di confronto, a cui ha contribuito anche l’Amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Pasquale Sconosciuto, questa mattina si è tenuto, presso la sede di Confindustria Cosenza, un apposito tavolo di discussione alla presenza dei rappresentanti di Ecologia Oggi, Confindustria, USB Lavoro Privato e, in segno di solidarietà e unità, delle altre organizzazioni sindacali: CGIL, UIL, UGL e FIADEL».

«Il confronto è stato schietto e si è concluso positivamente: il nostro iscritto, a partire dal 1° settembre, potrà tornare in servizio. Esprimiamo profonda soddisfazione – conclude l’USB – per come si è svolto e concluso il tavolo di confronto, a prevalere sono stati buon senso e ragionevolezza. Una vittoria sindacale per tutti i lavoratori».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

procura-vibo-valentia

Bilanci falsi e debiti nascosti: 11 indagati tra sindaco, assessori e consiglieri comunali

Calabria
RICADI (VV) - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 11 persone nell'ambito di un'inchiesta, avviata un...
Dating coppia a letto telefono

Amore digitale: il nuovo volto delle relazioni nell’era delle app

Attualità
COSENZA - Nel tempo in cui la tecnologia detta i ritmi della nostra quotidianità, anche il modo di relazionarsi sta cambiando radicalmente. Incontri romantici,...
Festival Internazionale della Fisarmonica S. Vincenzo La Costa - 10 agosto (1)

A San Vincenzo La Costa il Festival Internazionale della Fisarmonica. Tre serate, Gran Galà...

Provincia
SAN VINCENZO LA COSTA (CS) - La ventesima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa entra nel vivo con le...
ACHILLE-ORDINE

Sospetto botulino a Diamante, blocco sanitario per un food truck. Il sindaco: «Evitiamo allarmismi»

Provincia
DIAMANTE (CS) - "Riguardo alle notizie diffusesi nelle scorse ore su presunti casi di intossicazione da botulino che si sarebbero verificati a seguito di...

Festival Euromediterraneo di Altomonte, presentato il cartellone 2025: ospite d’eccezione Stefano De Martino

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Tutto pronto per il Festival Euromediterraneo 2025 di Altomonte arrivato alla 38esima edizione. Il cartellone 2025, presentato questa mattina in conferenza...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36897Area Urbana22184Provincia19704Italia7979Sport3836Tirreno2836Università1443
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Dating coppia a letto telefono
Attualità

Amore digitale: il nuovo volto delle relazioni nell’era delle app

COSENZA - Nel tempo in cui la tecnologia detta i ritmi della nostra quotidianità, anche il modo di relazionarsi sta cambiando radicalmente. Incontri romantici,...
Bitcoin Computer
Attualità

Perché i casinò criptovalutari stanno attirando anche utenti italiani

COSENZA - Bitcoin, Ethereum, Dogecoin... nomi che fino a qualche anno fa sembravano roba da nerd informatici. Oggi? Sono sulla bocca di tutti. E,...
Signora Maria Maddalena Quinto 100 anni Cosenza
Area Urbana

Cosenza, le 100 candeline della signora Maria. Il Comune la festeggia...

COSENZA - Ha tagliato il traguardo del secolo di vita la signora Maria Maddalena Quinto, nata a Pisticci, in provincia di Matera, il 4 agosto...
Ponte sullo stretto di Messina Fi
Calabria

Ponte sullo Stretto. Salvini “ci sarà anche una metropolitana”. E Forza...

ROMA - Il Cipess ha dunque approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina che comprende un'articolata documentazione presentata dal Ministero delle...
Caldo Rovente Ferragosto
Calabria

Bye bye estate fresca e azzorriana, riecco il caldo africano. Settimana...

COSENZA - Godetevi gli ultimi giorni di estate "azzorriana", quella senza picchi di caldo estremo e fresca la sera. A partire da venerdì, e...
Lavoro maxi avviso asemel 2025
Calabria

Lavorare nella Pubblica Amministrazione. Pubblicato il maxi avviso Asmel 2025 per...

COSENZA – È stato pubblicato sul portale InPA il quarto Maxi-Avviso Asmel 2025 per la Selezione unica di 37 elenchi di idonei alle assunzioni...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA