- Advertisement -

COSENZA – Potrà tornare a lavorare il dipendente della società Ecologia Oggi, iscritto alla USB Lavoro Privato di Cosenza, che era stato licenziato in tronco dall’azienda con l’accusa di aver criticato, tramite un commento su Facebook pubblicato lo scorso 5 maggio, la gestione della raccolta dei rifiuti nella nostra città. Aveva espresso critiche all’amministrazione comunale sulla situazione della pulizia della città. La decisione dell’azienda aveva portato anche ad una mobilitazione sotto il Comune di Cosenza.

«Sin da subito – evidenza il sindacato USB – abbiamo denunciato con forza questo atto unilaterale da parte dei vertici aziendali, seguiti anche dalle altre sigle sindacali. Una misura che non abbiamo esitato a definire sproporzionata, preoccupante e potenzialmente in grado di alimentare inutili tensioni all’interno del cantiere di Cosenza. In particolare, in questo momento storico e in un contesto già difficile dal punto di vista occupazionale e dell’emigrazione forzata, come quello calabrese, la perdita del posto di lavoro rappresenta un dramma per chi la subisce e per la propria famiglia, oltre che una sconfitta per l’intero territorio».

«Dopo settimane di tentativi di confronto, a cui ha contribuito anche l’Amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Pasquale Sconosciuto, questa mattina si è tenuto, presso la sede di Confindustria Cosenza, un apposito tavolo di discussione alla presenza dei rappresentanti di Ecologia Oggi, Confindustria, USB Lavoro Privato e, in segno di solidarietà e unità, delle altre organizzazioni sindacali: CGIL, UIL, UGL e FIADEL».

«Il confronto è stato schietto e si è concluso positivamente: il nostro iscritto, a partire dal 1° settembre, potrà tornare in servizio. Esprimiamo profonda soddisfazione – conclude l’USB – per come si è svolto e concluso il tavolo di confronto, a prevalere sono stati buon senso e ragionevolezza. Una vittoria sindacale per tutti i lavoratori».