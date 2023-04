Libri: ‘Sinistra! Un manifesto’ di Aldo Schiavone, domani a Villa Rendano

COSENZA – Nuovo appuntamento con “Libri in Villa”, il contenitore culturale promosso dalla Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, in collaborazione con il Comune di Cosenza, che ha fatto di Villa Rendano il luogo principe di importanti iniziative ed attività del settore. Dopo il successo ottenuto dagli incontri dedicati ai romanzi L’atomo inquieto di Mimmo Gangemi (Solferino) e Sarte volanti di Annarosa Macrì (Rubbettino), è il turno di Sinistra!” – Un manifesto: l’agile e stimolante volume scritto dallo storico Aldo Schiavone, già docente all’Università di Firenze e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che sarà presentato domani, mercoledì 26 aprile, alle 17.30.

Dopo i saluti del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, alla nuova iniziativa culturale di “Libri in Villa”, coordinata dal giornalista Antonlivio Perfetti, interverranno l’economista Mimmo Cersosimo, il docente di Scienza politica all’Università Sapienza di Roma Gianluca Passarelli, e l’ex senatore Massimo Veltri.

‘Sinistra! – Un manifesto’ è probabilmente l’analisi più realistica e convincente, oggi in circolazione nel nostro Paese, per consentire a chi ha nostalgia, o auspica un ritorno sulla scena di una sinistra rinnovata, dinamica, fortemente radicata nella società, di continuare a sperare in un cambio di marcia. Se si vuole, in una fase “costituente”, in conseguenza della quale, l’insieme delle forze che si richiamano a questa parte politica, protagoniste, nel bene e nel male, della storia italiana dal dopoguerra fino alla fine della prima Repubblica, siano in grado di ritrovare il ruolo che ad esse spetta. Una sinistra nuovamente capace, dunque, con autorevolezza, proposte concrete ed efficaci, di suscitare un “ritorno di fiamma”, anche sul piano dell’impegno diretto, tra chi auspica il superamento di un indiscutibile vuoto di pensiero e di idee, e per quanti questa sensibilità culturale e politica hanno nelle proprie corde. Sarà presenta l’autore, Aldo Schiavone.