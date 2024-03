L’ex sindaco di Rende Manna: «io colpito ingiustamente sono vicino a De Caro»

RENDE (CS) – “In qualità di ex sindaco del Comune di Rende, colpito ingiustamente da scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose, desidero esprimere la mia piena solidarietà al sindaco di Bari Antonio De Caro in un momento in cui una commissione di accesso è stata nominata per valutare l’ipotesi di scioglimento del Comune pugliese”. Così in una nota l’avvocato Marcello Manna.

È con profonda preoccupazione che osservo come azioni chiaramente politiche possano minare le basi stesse della democrazia, trasformando il confronto politico in contese giudiziarie anziché nel confronto costruttivo e democratico che dovrebbe caratterizzare il nostro sistema.

L’utilizzo strumentale delle istituzioni giudiziarie per fini politici non solo indebolisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni stesse, ma mina anche la credibilità e l’integrità del processo democratico. È fondamentale che la politica si svolga nei luoghi deputati al confronto civile e costruttivo, piuttosto che trasformarsi in uno scontro giudiziario che compromette il principio stesso della democrazia.

Invito pertanto tutte le forze politiche e istituzionali a riflettere sulle conseguenze di tali azioni e a riaffermare il rispetto delle regole democratiche come fondamento imprescindibile della nostra convivenza civile”.