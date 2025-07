L’energia travolgente di Clementino infiamma Cosenza e chiude il Festival delle Invasioni – FOTO

- Advertisement -

COSENZA – Si è concluso ieri, nel cuore del centro storico di Cosenza, il “Festival delle Invasioni“, una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate cosentina. A chiudere in grande stile la kermesse è stato Clementino, il rapper napoletano che, nonostante la pioggia, ha infiammato Piazza XV Marzo con un concerto un’ondata di energia e musica che ha entusiasmato tutti quelli che hanno raggiunto il cuore del centro storico.

Il rapper Clementino infiamma Cosenza

Tra gli ombrelli aperti e i cori del pubblico, Clementino ha saputo scaldare il cuore dei cosentini con una scaletta che ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera. Dal tormentone “Cos Cos Cos” fino alle immancabili “O’ Vient” e “Tutti scemi”, l’artista ha offerto un’esibizione coinvolgente, chiudendo il concerto con la sua ultima hit “Grande Anima”, brano che dà il titolo al suo nuovo album.

Durante l’esibizione, il rapper non si è limitato a cantare: ha voluto condividere un momento speciale con il pubblico cosentino, scendendo dal palco per girare un video con i fan, trasformando la pioggia in un pretesto di festa collettiva. “Voi siete il sole sotto la pioggia”, ha detto dal palco, strappando un lungo applauso ai presenti.

Una settimana di cultura, musica e spettacolo

È stata una settimana ricca di emozioni, suoni e incontri, quella vissuta a Cosenza dal 21 al 28 luglio. Il Festival delle Invasioni ha trasformato il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, tra concerti, performance e momenti di condivisione che hanno saputo parlare a ogni generazione. Ad aprire le danze, il 21 luglio, è stata Nina Zilli, con la sua voce inconfondibile e un mix elegante di soul, reggae e pop che ha conquistato il pubblico fin dalle prime note. Il giorno successivo è toccato a Shade, che ha portato la sua energia contagiosa e il suo freestyle tra i vicoli della città, accendendo l’entusiasmo dei più giovani.

Il 23 luglio, la scena si è fatta più sperimentale con Delirium: un viaggio musicale visionario dove DJ Aladyn, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Brutia, ha fuso musica elettronica e classica in un’esperienza sonora profonda e immersiva. Il 25 luglio, le emozioni si sono fatte intime e personali, grazie alle voci di EMAN, Cimini e Paola Pizzino, che hanno raccontato il presente con parole sincere e melodie che arrivavano dritte al cuore. Il 27 luglio è stato il momento dei Sliding Doörs, che hanno scosso la città con un concerto potente e carico di atmosfera, portando il loro metal contaminato in una location che ha saputo valorizzare anche le sonorità più taglienti.

FOTOGALLERY