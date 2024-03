“Leggere per… ballare 2024”: arriva la IV edizione al Tau dell’Unical

RENDE – “Leggere per… ballare” è un progetto ideato da Rosanna Pasi e realizzato dalle scuole di danza che fanno parte della Federazione Nazionale Associazione Scuole di Danza, arriva in Calabria, ed al teatro Tau dell’Unical in particolare, il prossimo 19 marzo. Il progetto nasce per inserire le scuole di danza nella produzione di progetti/spettacolo per il teatro ragazzi. Si ispira sempre ad un testo letterario condiviso con i docenti della scuola istituzionale. A Rende andrà in scena lo spettacolo di danza “Pinocchio”. Nei giorni scorsi, le prove generali nelle sale del liceo Coreutico “Gioacchino da Fiore”.

“Quanta fatica ma che soddisfazione osservare e lavorare con oltre 120 giovani ballerini che andranno in scena il 19 marzo al Tau. Veramente una grande emozione – sottolinea il direttore organizzativo Antonio De Luca – e, nonostante tante difficoltà, possiamo dire che siamo prontissimi per la IV edizione e per quella che si preannuncia una festa per tutti”.

“Grazie a Ilaria Dima, Erika Spaltro, HaleBopp Danza Simona Accademia della Danza, Altomare Gemma, Cesario Melania Scudiero per il lavoro coreografico ed ai loro meravigliosi ballerini, dal più piccolo al più grande. Tutti meravigliosamente belli”. Al loro fianco il maestro Arturo Cannistrà che è il regista dello spettacolo. La conferenza stampa di presentazione è prevista per lunedì 18 marzo alle 17,30.