Lega Cosenza, Leo Battaglia ce l’ha fatta: è il nuovo segretario cittadino

COSENZA – Le elezioni per la sezione comunale di Cosenza della Lega Calabria si sono svolte con successo presso l’Hotel Marconi di Rende, registrando un’ampia partecipazione dei militanti. Il candidato a segretario Leo Battaglia ha vinto su Alessandro Cilento, dimostrando il sostegno e la fiducia dei membri del partito. Durante l’acclamazione, i candidati alla carica di segretario di sezione si sono abbracciati, dimostrando un grande spirito di appartenenza al partito.

Alla votazione hanno partecipato importanti figure della Lega Calabria. Il commissario Giacomo Francesco Saccomanno ha presieduto il seggio elettorale, mentre il responsabile del tesseramento regionale Agostino Grande e l’osservatore esterno Avv. Giuseppe Folino hanno garantito la trasparenza e la correttezza del processo elettorale. L’evento ha visto la presenza di numerosi esponenti politici di rilievo, tra cui l’On. Simona Loizzo, l’assessore regionale Emma Staine, il consigliere regionale Pietro Molinaro e il commissario Aterp Maria Carmela Iannini.

La partecipazione attiva di 258 dei 326 militanti dimostra l’impegno e l’interesse dei membri nel far crescere il partito e portare avanti una politica basata su un vero rapporto con i cittadini. Nel consiglio direttivo sono stati eletti i militanti Bartolomeo, Bifano, Bokkory, Ciardullo, Colla, De Cicco, Rizzuti, Sorrentino, Veltri e Zanfino.

“Questo risultato elettorale è un segnale positivo per la Lega Calabria, che dimostra di essere un partito vivo e in crescita – dichiara il commissario Saccomanno. – Tuttavia, è importante sottolineare che siamo solo all’inizio di un percorso e che ci sono ancora molte sfide da affrontare. Il partito deve continuare ad andare avanti unito, lavorando per mantenere un vero rapporto con i cittadini e affrontando le sfide future.

È fondamentale celebrare i risultati ottenuti, ma è altrettanto importante rimanere concentrati e determinati nel perseguire gli obiettivi del partito. La Lega Calabria deve continuare a lavorare per il progresso del partito e per portare avanti un nuovo significato della politica, basato sulla vicinanza ai cittadini e sulla risoluzione dei problemi reali che affliggono la comunità.

Le elezioni per la sezione comunale di Cosenza della Lega Calabria sono state un successo, con una significativa partecipazione dei militanti. Questo risultato dimostra l’impegno e l’interesse dei membri nel far crescere il partito e portare avanti una politica basata su un vero rapporto con i cittadini. Tuttavia, il percorso non è ancora terminato e il partito deve continuare ad andare avanti unito, affrontando le sfide future e lavorando per mantenere un vero rapporto con i cittadini”.