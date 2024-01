Le venti città d’arte top in Europa, undici sono italiane: c’è anche Cosenza

COSENZA – Il Belpaese primeggia da sempre, si sa in fatto di arte e città d’arte: ovunque ci si trovi basta davvero spostarsi di pochissimo per trovare meraviglie assolute. E se uno volesse non solo godersi le meraviglie di casa nostra ma anche scovarne di nuove nel resto d’Europa? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top venti città d’arte in Europa.

Per fare ciò, sono stati valutati i dati di Google Maps relativi a parole chiave legate alle 7 principali discipline artistiche. Scopri quali città europee sono le migliori destinazioni per una breve vacanza culturale! Che la tua passione sia l’architettura, le arti visive o la musica, qui troverai le città perfette per la tua prossima vacanza.