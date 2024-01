«Le periferie rendesi nel degrado tra allagamenti, strade dissestate e rifiuti abbandonati»

RENDE (CS) – “Le periferie rendesi versano nel degrado più totale ed evidenziano il fallimento della politica negli anni e le enormi difficoltà di intervento da parte dei Commissari”. A scriverlo in una nota Carmine Luca Ponzio, commissario cittadino Italexit.

“Esiste il reale problema della scarsa manutenzione delle strade rendesi, in particolare delle periferie, dove basta farsi un giro per notare il degrado delle strade dove in alcuni casi compromettono la percorrenza di eventuali mezzi di soccorso come le ambulanze mettendo a rischio la vita delle persone. Purtroppo le condizioni pessime in cui versano le strade della periferia rendese sono tante, ad esempio evidenzio: – via Somalia, dove la strada è a dir poco impraticabile; – via Portogallo dove la pioggia caduta nelle ultime ore ha creato enormi disagi alla circolazione e messo a dura prova la sicurezza, inoltre la mancanza di manutenzione delle strade e delle cunette ha provocato fenomeni di allegamento che hanno interessato anche le abitazioni.

È doveroso evidenziare il crescente fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, come nel caso dei rifiuti abbandonati nei pressi della Chiesa di Arcavacata, è fondamentale che le istituzioni e i soggetti interessati nella gestione del territorio e dei rifiuti intervengono. In considerazione delle copiose piogge delle ultime ore mi preme evidenziare la criticità che riguardano gli argini del fiume Emoli – e che in considerazione di una manutenzione assente rappresenta una minaccia per l’incolumità pubblica – conclude Ponzio – per questo sarebbe opportuno intervenire con una prevenzione efficace”.