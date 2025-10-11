HomeArea Urbana

Le nuove scale mobili del centro storico di Cosenza, Alimena rassicura “nessuno stop ai lavori”

Il Comitato “Piazza Spirito Santo” Centro Storico Cosenza si era detto preoccupato per lo stop dei lavori. Francesco Alimena rassicura "i tecnici hanno quasi terminato la parte meccanica e a breve inizierà lo smontaggio e rinnovo della copertura delle scale"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Le scale mobili del centro storico di Cosenza, che torneranno a collegare Piazza Spirito Santo a Piazza XV Marzo, saranno completate e non c’è alcuno stop ai lavori. È quando ha comunicato il consigliere delegato al CIS e Agenda Urbana, Francesco Alimena, rispondendo alla preoccupazione del Comitato Spontaneo “Piazza Spirito Santo” Centro Storico aveva denunciato con preoccupazione la sospensione dei lavori, lamentando che, dopo solo cinque giorni dall’avvio degli interventi, tutto si sarebbe fermato.

Da allora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né spiegazioni sui motivi di questa ennesima interruzione – si legge nel comunicato. Ci chiediamo perché si ripeta quella dinamica per cui i lavori iniziano con grandi annunci e poi si bloccano nel silenzio, lasciando i cittadini disorientati e sfiduciati.” Il Comitato aveva chiesto chiarezza, trasparenza e rispetto verso una comunità che attende da anni la riattivazione di un servizio fondamentale per la vivibilità del Centro Storico.

La replica del Comune

A rispondere è stato  come detto il consigliere delegato al CIS e Agenda Urbana, Francesco Alimena, che precisa come i lavori non siano affatto sospesi. “Per essere sospesi, occorre un atto amministrativo che si chiama, appunto, ‘sospensione lavori’. Atto che non c’è – spiega Alimena –. In verità, i tecnici specializzati di Schindler hanno quasi terminato la parte meccanica e a breve inizierà lo smontaggio e il rinnovo della copertura delle scale”.

Il consigliere sottolinea inoltre che qualora fossero state necessarie comunicazioni ufficiali, queste sarebbero state fatte a tutta la città. Altrimenti, riconosce, si sarebbe potuto generare disorientamento e sfiducia, “secondo una vecchia dinamica molto italiana e calabrese di fare politica locale, purtroppo dura a morire”.

I lavori procedono dunque regolarmente e l’intervento prevede manutenzione meccanica e rinnovo della copertura delle scale mobili, fondamentali per facilitare l’accesso al Centro Storico.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Up With Down Affavorì'

“Up With Down”, AIPD lancia la piattaforma per l’imprenditoria inclusiva. L’esempio di ‘Affavorì’ a...

Italia
ROMA - In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, arriva Up-With-Down, una piattaforma per aspiranti imprenditori con sindrome di Down. La giornata...
Mongrassano Polo Digitale

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA. Presto anche Longobardi, Caccuri, Firmo, Tarsia...

Provincia
MONGRASSANO (CS) -  Il Comune di Mongrassano compie un passo significativo verso la modernizzazione dei propri servizi, aderendo ufficialmente al Polo Digitale Calabria – Polo...
ludopatia calabria

Ludopatia, la Calabria tra le regioni più esposte al rischio: prima per gioco problematico

Calabria
COSENZA - L’Italia si conferma un Paese dove il gioco resta un fenomeno diffuso e complesso, con rischi che variano sensibilmente da una regione...

Incendio al campetto del quartiere Europa, il Comune: “controlli rafforzati. Critiche pretestuose ed ingenerose”

Area Urbana
RENDE – L’Amministrazione Comunale di Rende è nuovamente intervenuta in merito all’incendio dello spogliatoio dei campetti di calcio a 5 nel quartiere Europa, confermando...
Medici sanità ospedale salute

Oltre i numeri del rapporto GIMBE: Tucci «serve una sanità che funzioni, non solo...

Calabria
COSENZA - Il nuovo Rapporto GIMBE 2025 fotografa con precisione le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale: sottofinanziamento, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, crescita della...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37641Area Urbana22742Provincia20001Italia8069Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Mongrassano Polo Digitale
Provincia

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA. Presto anche Longobardi,...

MONGRASSANO (CS) -  Il Comune di Mongrassano compie un passo significativo verso la modernizzazione dei propri servizi, aderendo ufficialmente al Polo Digitale Calabria – Polo...
Area Urbana

Incendio al campetto del quartiere Europa, il Comune: “controlli rafforzati. Critiche...

RENDE – L’Amministrazione Comunale di Rende è nuovamente intervenuta in merito all’incendio dello spogliatoio dei campetti di calcio a 5 nel quartiere Europa, confermando...
Pronto Soccorso Cosenza
Area Urbana

Ambulanze in fila? Al Pronto Soccorso anche chi non ne ha...

COSENZA – Continua a tenete banco in città la situazione del Pronto Soccorso di Cosenza, in particolare su quanto dichiarato ieri dal sindaco Franz...
Caruso principe
Area Urbana

Nuovo policlinico, il centrodestra di Rende attacca Caruso. A Principe «prenda...

RENDE – La realizzazione del futuro Policlinico di Rende torna al centro del dibattito politico dopo le recenti dichiarazioni del sindaco di Cosenza, Franz Caruso,...
Incendio Villapiana auto
Ionio

Villapiana, incendio distrugge le auto dei genitori del Presidente del Consiglio...

VILLAPIANA (CS) - Un atto intimidatorio ha colpito Joseph Guida, Presidente del Consiglio Comunale di Villapiana e Segretario del circolo del Partito Democratico. Un...
Rende Spazzatura
Area Urbana

Rende: il Comune rilancia la sfida su decoro e pulizia della...

RENDE – L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sandro Principe, lancia un appello ai cittadini e alle attività del territorio per una città più pulita,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA