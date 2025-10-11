Le nuove scale mobili del centro storico di Cosenza, Alimena rassicura “nessuno stop ai lavori”

- Advertisement -

COSENZA – Le scale mobili del centro storico di Cosenza, che torneranno a collegare Piazza Spirito Santo a Piazza XV Marzo, saranno completate e non c’è alcuno stop ai lavori. È quando ha comunicato il consigliere delegato al CIS e Agenda Urbana, Francesco Alimena, rispondendo alla preoccupazione del Comitato Spontaneo “Piazza Spirito Santo” Centro Storico aveva denunciato con preoccupazione la sospensione dei lavori, lamentando che, dopo solo cinque giorni dall’avvio degli interventi, tutto si sarebbe fermato.

“Da allora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né spiegazioni sui motivi di questa ennesima interruzione – si legge nel comunicato. Ci chiediamo perché si ripeta quella dinamica per cui i lavori iniziano con grandi annunci e poi si bloccano nel silenzio, lasciando i cittadini disorientati e sfiduciati.” Il Comitato aveva chiesto chiarezza, trasparenza e rispetto verso una comunità che attende da anni la riattivazione di un servizio fondamentale per la vivibilità del Centro Storico.

La replica del Comune

A rispondere è stato come detto il consigliere delegato al CIS e Agenda Urbana, Francesco Alimena, che precisa come i lavori non siano affatto sospesi. “Per essere sospesi, occorre un atto amministrativo che si chiama, appunto, ‘sospensione lavori’. Atto che non c’è – spiega Alimena –. In verità, i tecnici specializzati di Schindler hanno quasi terminato la parte meccanica e a breve inizierà lo smontaggio e il rinnovo della copertura delle scale”.

Il consigliere sottolinea inoltre che qualora fossero state necessarie comunicazioni ufficiali, queste sarebbero state fatte a tutta la città. Altrimenti, riconosce, si sarebbe potuto generare disorientamento e sfiducia, “secondo una vecchia dinamica molto italiana e calabrese di fare politica locale, purtroppo dura a morire”.

I lavori procedono dunque regolarmente e l’intervento prevede manutenzione meccanica e rinnovo della copertura delle scale mobili, fondamentali per facilitare l’accesso al Centro Storico.