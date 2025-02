Le “Icocene” nel centro storico. Portapiana si trasforma in un laboratorio sperimentale territoriale

- Advertisement -

COSENZA – Appuntamnto per sabato 22 febbraio, nel cuore del quartiere di Portapiana. Cosmo-Cosenza MicroMondi, il progetto ideato da La Rivoluzione delle Seppie e promosso nell’ambito del programma Agenda Urbana del Comune di Cosenza, presenta “Iconocene”, una nuova giornata di attività inserita all’interno del ciclo di Laboratorio Sperimentale Permanente.

Un appuntamento che, come consuetudine, diventa un’occasione unica per riscoprire il legame profondo tra luoghi e comunità, invitando a esplorare il patrimonio culturale e umano del centro storico. Il quartiere di Portapiana diventa il palcoscenico di un incontro tra realtà indipendenti, voci fuori dal coro e creatività collettiva. I vari satelliti si intrecciano in una giornata di talk, laboratori e musica, tenuti insieme dalla forza gravitazionale del linguaggio memetico: rapido, virale, ironico. Tra conversazioni informali, sperimentazione visiva e musica dal vivo, la giornata esplora il potere dell’ironia, della scena emergente e della riscoperta identitaria del quartiere. Un percorso che alterna momenti di confronto e creazione collettiva, guidato da chi conosce profondamente il territorio e ne intreccia le storie. Qui, tra immagini, voci e storie condivise, si disegna una nuova traiettoria culturale, trasformando il quartiere in un punto di attrazione e appartenenza.

Oltre a questi momenti di confronto e creazione collettiva, sarà presentato il nuovo numero del magazine indipendente Il Blast, “Italiosfera”, un’indagine sulla condizione culturale e sociale italiana attraverso l’occhio irriverente della testata.

Sarà inoltre l’occasione per parlare di guerrilla urbana e guerrilla musicale, pratiche di riappropriazione dello spazio e della narrazione che attraversano sia l’arte che la scena musicale underground. A dare voce a questa dimensione musicale saranno artisti locali come Hammon4tl e Flextonyy, esponenti della scena rap, drill e hyper-pop di Cosenza, che mescolano sonorità digitali con un linguaggio crudo e diretto, carico di riferimenti al contesto urbano e sociale che abitano. Portapiana si trasforma per un giorno in un laboratorio sperimentale territoriale, un momento di scambio tra diverse realtà locali e nazionali che si incontrano, si contaminano e si raccontano attraverso immagini, voci e suoni.

Sabato 22 febbraio – IL PROGRAMMA

14:00 – 18:00 c/o Associazione QArt

Lab: Benvenuti nell’Iconocene. Un laboratorio alla ricerca del segno di Porta Piana.

18:30 c/o Circolo Zolfino

Talk: Porta Piana Memetica: Identità, Territorio e Narrazioni Virali

Presentazioni Il Blast e mematori e aperitivo con: Il Blast / Flextony – Hammon4tl e Glasond4tl / Calabria Republic e Franky Manocchio

A seguire: spazio di Spazio di discussione con comunità e associazioni locali

21:00 c/o Piazza S. Giovanni Battista

Apericena organizzato da Potia con Dj Yayong

Concerto Flextony, Hammon4tl and Glasond4tl Live

CONTATTI:

www.instagram.com/cosmocosenza