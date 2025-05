Lavoro nero a Cosenza: controlli nei locali della movida, sospesi un ristorante ed un locale notturno

- Advertisement -

COSENZA – Il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, congiuntamente al Nucleo speciale dei Carabinieri dell’ITL e in collaborazione con i militari dell’Arma del Comando territoriale, con i NAS e con la Polizia Municipale, è stato impegnato in un’attività di vigilanza volta al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nel settore dei pubblici esercizi, con particolare riguardo ai locali della movida cosentina.

Nel fine settimana appena trascorso, in un ristorante sono stati rinvenuti 2 lavoratori su 3 privi di regolare assunzione; stessa percentuale di irregolarità – 2 su 3 – è stata riscontrata in un locale notturno. Per i due esercizi sono quindi scattati i provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, con irrogazione della somma aggiuntiva di 2.500 euro per ciascuna azienda. Sono state, altresì, irrogate le maxi-sanzioni per lavoro sommerso, pari a 15.600 euro. In altri due locali notturni, il Nucleo dei Carabinieri dell’Ispettorato ha individuato 2 lavoratori sprovvisti di formazione/informazione ed ha quindi adottato le relative prescrizioni.