Lavoro agricolo, stop al caporalato: Cosenza firma il Protocollo per la legalità

Nell’incentivare il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, saranno promosse campagne informative sul territorio per coinvolgere gli altri enti

COSENZA – Oggi, presso la Prefettura di Cosenza, nel corso di una riunione presieduta dal Prefetto, Rosa Maria Padovano, si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’istituzione della Sezione Territoriale Provinciale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità presso la Direzione provinciale dell’INPS di Cosenza.

Con tale protocollo, si intende dare attuazione a quanto disposto dalla normativa, volta a tutelare il settore agricolo. E’ prevista l’attivazione di tutti i meccanismi tesi ad incrementare la cultura del lavoro regolare e della legalità, favorendo l’iscrizione delle aziende alla Rete in via di costituzione, in modo da prevenire in maniera efficace lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte le articolazioni provinciali dei vari Enti competenti, nonché le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, il Prefetto ed il Direttore Provinciale dell’INPS di Cosenza hanno illustrato le modalità di costituzione della sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità, auspicando una pronta e partecipata collaborazione interistituzionale.

Nell’incentivare il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, saranno promosse campagne informative sul territorio nell’ottica del progressivo coinvolgimento di altri enti e organizzazioni interessati, condividendo e diffondendo, anche attraverso la promozione di tavoli tecnici periodici, le misure di politica attiva del lavoro.

