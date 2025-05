Lavori all’acquedotto Abatemarco. Sorical «a Cosenza sospensione dell’acqua solo nel pomeriggio»

- Advertisement -

COSENZA – Diverse squadre operative della Sorical sono al lavoro da questa mattina per la riparazione di alcune rotture sulle condotte adduttrici dell’Acquedotto Abatemarco nel comune di San Marco Argentano. Come comunicato dalla stessa Sorical i disagi alla città di Cosenza, per la mancanza di acqua, dovrebbero essere limitati al pomeriggio, visto al fine di consentirne le riparazioni solo dalle ore 12:00 sarà interrotta l’erogazione al serbatoio Merone, mentre dalle 8:00 i serbatoi San Vito e Colle Mussano al fine di consentirne le riparazioni. Il servizio sarà ripristinato in serata a completamento dei lavori.

Sorical ha anche rimarcato che ci sono delle zone che non subiranno disservizi come ad esempio Rende con la zona di Quattromiglia, Villaggio Europa e dell’Università, ma anche alcune località servite dalla Sorgente Capodacqua, come nel comune di Mottafollone,; Cerreto nel Comune di Roggiano Gravina, Iotta e La Matina nel comune di San Marco Argentano, Porca Cresta nel comune di Cervicati, Mongrassano Scalo e Signorello nel comune di Mongrassano, Torano Scalo nel comune di Torano Castello, Zabbubbaro nel comune di Cerzeto, Celle nel comune di Bisignano, Contessa e Cozzo Carbonaro nel comune di Lattarico, Cariglio Alto, Petrozza, Taverna e Santa Maria di Settimo I-II-III uscita nel comune di Montalto Uffugo. Altre utenze, in vece, (diramazione Abatemarco alto) continueranno ad essere fornite attraverso le vasche di accumulo di San Marco, fino all’esaurimento delle stesse.