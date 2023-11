Lavori alla pavimentazione su Piazza Bilotti, anche un’ora e mezza per percorrere via XXIV Maggio

COSENZA – L’assessore Francesco De Cicco ha chiesto pazienza ai cittadini ed ha confermato che ci vorrà lunedì per concludere i lavori necessari alla riparazione della pavimentazione su Piazza Bilotti, all’incrocio di via Adolfo Quintieri, salendo dall’autostazione. Si tratta della riparazione di diverse mattoni “salati” e che creavano più di un problema e pericolo ai tantissimi veicoli che percorrevano quel tratto di strada, ma anche ai pedoni. Pavimentazione che più di una volta è “saltata” anche dall’altra parte della piazza a causa della mole di traffico giornaliero.

Per effettuare i lavori di ripristino è stato dunque necessario chiudere l’accesso a Corso Fera salendo via Adolfo Quintieri. Questo comporta che tutti i mezzi (autobus e automobili) provenienti da Via XXIV Maggio e da Viale delle Medaglie D’Oro, vengono veicolati su viale Giacomo Mancini. Già nella serata di ieri si sono formate lunghissime code con un tempo di percorrenza anche di un’ora e mezza. Stessa scena questa mattina dove la pioggia ha peggiorato la situazione. Diverse le telefonate alla nostra redazione di automobilisti imbufaliti perché imbottigliati. Inoltre, lamentano, una volta imboccata la strada non si ha più la possibilità di uscirne con un tempo di percorrenza infinito.