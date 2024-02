L’assessore regionale all’Agricoltura, Gallo ha incontrato gli agricoltori del presidio di Vaglio Lise

COSENZA – L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, stamane ha incontrato gli agricoltori dell’Altopiano Silano che da giorni, con i loro trattori presidiano in Vaglio Lise a Cosenza, per protestare come nel resto del Paese contro le politiche agricole dell’UE. Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche delle tematiche più specifiche riguardanti il territorio dell’Altopiano silano dove viene praticata prevalentemente la coltivazione della patata. Tra le questioni trattate e che saranno oggetto di approfondimento in un prossimo tavolo tecnico come ha affermato lo stesso assessore Gallo, dove naturalmente può intervenire direttamente la Regione Calabria, quelle irrigue, quelle sui consorzi di bonifica e sugli ungulati. Durante il confronto gli agricoltori del presidio hanno consegnato all’assessore Gallo, anche un documento dove sono state riportate le problematiche affrontate. Alla fine dell’incontro gli agricoltori hanno cominciato a smobilitare il presidio.

