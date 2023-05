L’Amministrazione di Rende: «contro Manna accanimento senza precedenti»

RENDE (CS) – «La giunta dell’amministrazione comunale di Rende esprime massima vicinanza e incondizionata solidarietà a Marcello Manna in questo delicato momento» si legge in una nota dopo la condanna dell’avvocato Marcello Manna e la sospensione dalla carica a sindaco. «Pur nel rispetto del lavoro della magistratura, non possiamo celare il timore che certe dinamiche possano avere altre finalità. Per l’ennesima volta ci troviamo di fronte a una sospensione che penalizza il sindaco, ma anche la città intera».

«In questi mesi stiamo assistendo e subendo un vero e proprio accanimento giudiziario senza precedenti. Da parte nostra l’indiscussa certezza della levatura morale, prima che politica di chi ha guidato la nostra città, facendola divenire tra le più fiorenti realtà del sud d’Italia. Certi, dunque che sarà la storia, unica giudice super partes, ad assolverlo, continueremo proseguendo per la strada da lui tracciata».