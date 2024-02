L’AIDO programma il futuro in provincia di Cosenza, assemblee per rinnovare cariche

COSENZA – L’AIDO – Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule – nel mese di febbraio ha programmato una serie di assemblee ordinarie e straordinarie a Cosenza, Corigliano Rossano e Lago. Gli iscritti all’AIDO provinciale di Cosenza sono 3.535, di cui 2.150 afferenti a Cosenza e hinterland, 770 alla sede intercomunale di Corigliano Rossano e 415 a Lago.

“Numeri importanti – ha dichiarato il presidente provinciale, Giuseppe Muto – che restituiscono la fotografia di un’associazione viva che molto bene può fare sul territorio per sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione”.

Le assemblee straordinarie sono state convocate a Rossano il 16 febbraio, a Lago il 18 febbraio e a Cosenza il 24 febbraio. Tra i punti all’ordine del giorno l’individuazione del territorio di competenza dei gruppi intercomunali.

“In realtà le sedi dovrebbero essere comunali, ma i territori della nostra provincia si stanno svuotando – ha sottolineato Muto – quindi ci sono meno persone nei nostri paesi e nelle nostre città e di conseguenza meno volontari e donatori. Mettere insieme più comuni consente di rafforzare i gruppi territoriali e svolgere un’azione maggiormente incisiva nella nostra vasta area provinciale”.

Subito dopo le assemblee straordinarie, nelle stesse giornate, si svolgeranno le assemblee ordinarie che prevedono il rinnovo delle cariche sociali. A guidare, attualmente, i tre gruppi intercomunali sono, per Corigliano Rossano, Pina Maria Russo; per Lago Adele Senatore e per Cosenza Vincenzo Ferraro.

A Corigliano Rossano il 16 febbraio la convocazione è alle 17.30 nel salone della parrocchia San Giuseppe – Giuseppini don Murialdo in Via Manzoni.

A Lago il 18 febbraio la convocazione è alle ore 16 all’Auditorium comunale in via Falsetti.

A Cosenza i soci si ritroveranno sabato 24 febbraio alle 16 alla Cittadella del Volontariato di via degli Stadi.