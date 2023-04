L’Aeronautica Militare celebra il Centenario della sua costituzione «in volo verso il futuro»

COSENZA – L’Aeronautica Militare ha celebrato il Centenario dalla sua costituzione, un anniversario che può rappresentare una grande occasione per far conoscere le capacità della Forza Armata al servizio della collettività anche in un terra quella calabra che da sempre ha lasciato il passo ad altre Forze Armate.

Con l’obiettivo di dare adeguato risalto a questo importantissimo traguardo, il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, da sempre vicino al territorio e alla comunità della Provincia di Cosenza, ha organizzato diverse iniziative in cui i cittadini, e in particolare le giovani generazioni, potranno osservare da vicino la realtà dell’Arma Azzurra. Il prossimo evento è in programma l’11 aprile 2023 con la Conferenza in oggetto, che si terrà alle ore 10.30 presso la Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza alla quale presenzieranno le più alte cariche civili, militari e politiche del territorio.

L’evento aperto al pubblico a titolo gratuito e patrocinato dal Comune di Cosenza, vedrà la partecipazione di 3 relatori quali il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo Capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica che riferirà circa le tappe storiche che hanno segnato il primo secolo di vita dell’Arma Azzurra, l’Architetto Fulvio Terzi cultore di storia dell’urbanistica e dell’architettura di Cosenza, ed appassionato di aeronautica, che illustrerà le ricerca effettuate sulla presenza di strutture aeronautiche e su valorosi figli di Calabria che hanno donato la loro vita al servizio dell’Aeronautica Militare e della Patria. Infine il Dott. Walter Filice notizierà sulle vicende della Colonia Silana di Camigliatello Silano, nelle adiacenze della quale sorge una chiesa intitolata alla Vergine delle Ali nei primissimi anni del 900′.

L’intento che l’incontro si prefigge, è quello di trasmettere alle generazione presenti e future tradizione e valori dell’Aeronautica Militare al fine di non disperdere un patrimonio storico e culturale di rilievo. Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrati-va in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate. Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Ser-vizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misura-zione tecnologici.