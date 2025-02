La Vision Holding del cosentino Carlo Livio Sante Spina sbarca alla Camera dei Deputati

- Advertisement -

COSENZA – La Vision Holding SRL entra ufficialmente nel Registro dei rappresentanti di interesse presso la Camera dei Deputati.

Il suo CEO, Carlo Livio Sante Spina, imprenditore e manager cosentino, è impegnato da anni, attraverso le Società controllate dalla Holding, nella Formazione Universitaria e Post laurea. Oltre che essere persona di riferimento, in Calabria, per Forbes Italia (edizione nazionale della rivista statunitense che tratta di finanza, industria, investimenti e marketing) ha negli ultimi anni aggiunto alla sua esperienza imprenditoriale nuove sfide aprendo le sue società alla promozione della Cyber Security, della Telemedicina, ed infine alla realizzazione di Business Events,

«L’iscrizione al Registro degli operatori di rappresentanza di interessi presso la Camera dei Deputati – afferma Carlo Livio Sante Spina – rappresenta un segno tangibile del lavoro che la Vision Holding fa nel favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni al fine di promuovere le idee, le “vision” delle imprese del nostro territorio. Attraverso questo ruolo – prosegue il CEO – vogliamo essere strumento a disposizione di start-up, di aziende e di tutti coloro i quali investono idee, energie e competenze nel mondo della digitalizzazione, della innovazione tecnologica. Vogliamo essere la loro voce all’interno del Palazzo Montecitorio, vogliamo porre all’attenzione del pubblico decisore le posizioni e le esigenze di questo importante settore in modo da orientare di conseguenza le scelte amministrative e legislative. In sostanza – continua – vorremmo essere dei semplificatori trovando, cioè, le migliori chiavi di lettura dal punto di vista comunicativo e delle analisi per far interagire le aziende o le varie categorie professionali affinché portino avanti i loro interessi. Ci ispiriamo, di fatto, ad un modello in stile Americano, uno dei più sviluppati e regolamentati al mondo e considerato una parte integrante del processo democratico, per garantire trasparenza e responsabilità. Una corretta rappresentanza – conclude – è fondamentale per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo dell’attività economica e alla tutela delle imprese».

La mission della Vision Holding è dunque quella di essere uno strumento usato dalle imprese per intrattenere rapporti con gli attori sociali ed economici, collaborare con le autorità governative e gestire le relazioni con l’insieme degli stakeholder.