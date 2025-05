“La tua idea di impresa”: ‘occhiali innovativi per non vedenti’, Polo Arbëreshë di Lungro si aggiudica la vittoria

- Advertisement -

COSENZA – Il Polo Arbëreshë di Lungro si aggiudica la vittoria regionale della dodicesima edizione del concorso nazionale “La tua idea di impresa”. L’idea degli studenti prevede la creazione di occhiali innovativi per aiutare le persone non vedenti a raggiungere qualunque destinazione ed a creare mappe personalizzate grazie ad applicazioni dell’intelligenza artificiale, collegamento con il sistema GPS, sensori di prossimità e comandi vocali.

Sul podio del concorso, ideato da Noisiamofuturo® e Sistemi Formativi Confindustria, anche l’ITT ‘Panella Vallauri’ di Reggio Calabria (vincitore del premio speciale nazionale della Fondazione Leonardo), il Liceo Scorza di Cosenza, l’IIS di Castrolibero, l’IIS di Diamante – Praia a Mare e l’IIS Bruno-Colosimo di Corigliano Rossano.

La cerimonia di premiazione territoriale

Si è svolta nella sede degli Industriali a Cosenza. Ad aprire i lavori la vicepresidente di Confindustria Cosenza, Rossella Sirianni, che ha posto l’accento sull’esperienza altamente formativa offerta agli studenti degli istituti che hanno inteso aderire perché “hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria. Al centro di tutto ci sono la passione e la capacità, la volontà di impegnarsi al meglio, qualunque sia l’ambito del proprio impegno. Con il presidente Giovan Battista Perciaccante crediamo in questo progetto e nelle competenze che riesce a trasferire, capaci di avvicinare i giovani verso l’intrapresa”.

Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza Giorgio Franzese si è complimentato con i 130 studenti per il percorso di alternanza scuola-lavoro portato avanti per mesi “che ha dato l’opportunità di arricchire il ‘cassetto degli attrezzi’ utile per un futuro non troppo lontano. Un progetto che consente di mettere in pratica le conoscenze e le abilità acquisite nel percorso scolastico arricchite da quelle economiche”.

I lavori, coordinati dal direttore Rosario Branda, hanno fatto registrare le testimonianze di Adriano Spina, vicepresidente Giovani Imprenditori con delega all’education, della presidente dell’Ente Scuola Edile di Cosenza Alessandra Paola e del presidente dei Giovani Imprenditori Edili Ance Cosenza Luigi Domma che si sono soffermati sulle singole storie d’impresa e sui valori ad esse connesse: senso di responsabilità, passione, etica del lavoro, cura delle persone e delle cose.

Ad illustrare l’articolazione del concorso, gli step ed i lavori realizzati la referente del progetto latuaideadimpresa e Responsabile Comunicazione, Marketing ed Education di Confindustria Cosenza Monica Perri. Gli studenti ed i docenti sono intervenuti per raccontare la loro esperienza, ringraziando l’Associazione degli Industriali, i dirigenti scolastici ed i docenti per l’opportunità ricevuta. I progetti ideati abbracciano principalmente i temi dell’innovazione, dell’ambiente, della salute, dello spreco alimentare, dell’attenzione al sociale.