COSENZA – Con delibera di giunta, il Comune di Cosenza ha dato il via libera per l’intitolazione della tribuna Tribuna “A” scoperta” dello Stadio comunale San Vito “Gigi Marulla” a Mario e Vincenzo Morelli, padre e figlio storici presidenti del Cosenza Calcio. La proposta era stata avanzata alcuni mesi fa dal consigliere comunale Ivan Commodaro. Un modo per ricordare la famiglia Morelli, sempre legata ai colori rossoblu. Il primo fu Mario Morelli, presidente dell’allora AS Cosenza nel secondo dopoguerra che coincise con prima storica promozione in Serie B nel campionato 1945-46. Rimase in carica fino al 1950.

Tre decenni dopo tocco al figlio “Cenzino”, Presidente del Cosenza Calcio dal 1982 al 1985. Sotto la sua presidenza arrivarono, in particolare, la promozione in Serie C, la vittoria della Coppa anglo-italiana e l’ingaggio di un giovanissimo Gigi Marulla. Vincenzo Morelli è morto il 20 gennaio 2024 in Brasile dove da tempo si mera trasferito.

In particolare, si legge nella deelibera, per Vincenzo Morelli l’intitolazione “sia le sue azioni imprenditoriali (tra le più significative si ricordano la creazione della Agrifidi, la Presidenza dell’Unione provinciale degli agricoltori, la Presidenza della Confagricoltori, membro del Consiglio di Amministrazione del CNEL e del Consiglio di Amministrazione della CCIAA di Cosenza), per il suo impegno come Presidente del Cosenza Calcio che riuscì a ottenere la promozione in serie “C”, ponendo le basi per il successive passaggio in serie “B”. Ritenuto pertanto di intitolare a Mario e Vincenzo Morelli, entrambi indimenticati Presidenti del Cosenza Calcio, nonché cittadini tra i più significativi rappresentanti dell’imprenditoria cosentina del secondo novecento, Tribuna “A”, parte inferiore, cd “Tribuna scoperta” dello Stadio comunale San Vito “Gigi Marulla”