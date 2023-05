La Terra di Piero in Senegal, realizza e inaugura il parco in memoria di Daniele Caristia

COSENZA – Daniele Caristia vivrà anche nei sorrisi dei bambini di Kaolack, dove la Terra di Piero ha portato il suo nome e realizzato un parco accessibile, inclusivo, umano, per tutti i bimbi, anche quelli con disabilità. Missione compiuta per Sergio Crocco, Ennio Caristia il papà di Daniele, e tutti quelli che hanno preso parte al viaggio promosso dall’associazione cosentina intitolata a Piero Romeo, che ancora una volta progetta e costruisce spazi inclusivi.

Una vera e propria festa per l’inaugurazione del Parco nella città di Kaolack, in Senegal, lo scorso 3 maggio, tra canti, balli, bevande, giochi, cori. «Un paese “povero” di soldi ma ricchissimo di dignità, di rispetto per il prossimo e sorrisi senza confini» scrive Crocco su Facebook che ha raccontato, giorno dopo giorno, ogni passaggio del lavoro fatto.

«Per la seconda volta ho provato sulla mia pelle la “Teranga“, la legge non scritta di ospitalità. Una meraviglia». Un impegno, quello della Terra di Piero, ancora una volta senza confini, nel cuore del Senegal, nel sorriso dei bambini che hanno diritto al gioco e che ora potranno godere di scivoli, altalene e girelli e tanti altri giochi.

Un viaggio pieno di incontri, di colori e di emozioni. «Come non essere contenti – dice Sergio Crocco in un video – vedere i bambini che si ‘scialano‘ con i giochi della Terra Piero e grazie ai cosentini che hanno contribuito a realizzarlo. Proporrò al sindaco di Cosenza un gemellaggio con Kaolack che ci ha accolto in maniera eccezionale, sia a livello istituzionale che di popolo».

Ennio, il papà di Daniele lo descrive come «un sogno che si è realizzato». «E’ un’esperienza bellissima, vedere i bambini con la loro felicità genuina mi ha colpito tanto. Un’ospitalità unica, persone generose nonostante abbiano poco, sempre con il sorriso».

Un dolore quello di Ennio, che ha perso suo figlio, che si è trasformato in ‘memoria’: «Si è realizzato un sogno per me, un parco per Daniele in Senegal, un lavoro fatto di grande impegno. Quando ho varcato la soglia del Parco e ho sentito il sorriso di Daniele entrarmi dentro. Credo che sia felice di ciò che è stato fatto».