La storica edicola ‘Permesso’ resta al suo posto. Il Comune aveva chiesto anche la rimozione del box

COSENZA – Il Consiglio di Stato, sez. V, con Ordinanza n. 1255/2023 del 31 marzo 2023 (Pres. Diego Sabatino; Est. Annamaria Fasano) ha accolto le tesi difensive dell’Avv. Oreste Morcavallo, per conto del titolare dell’edicola storica, situata nel cuore della Città di Cosenza, sospendendo l’efficacia di Sentenza di primo grado, così evitandone la revoca della concessione di suolo pubblico e la rimozione.

I FATTI

Si tratta della rivendita di giornali, riviste ed affini “Permesso”, la più antica della città di Cosenza, per avere iniziato l’attività sin dal 1930.

La sede era dapprima ubicata sulla centralissima Corso Mazzini di Cosenza, dov’è rimasta per 80 anni e, costretta, poi, a spostarsi, per lavori di ristrutturazione della zona, sulla Via Caloprese. In particolare, il Comune di Cosenza concedeva il permesso di occupazione temporanea di suolo pubblico in Via Caloprese, sul marciapiede antistante l’impianto di distribuzione dell’ENI S.p.a., allo scopo di installarvi l’edicola.

Tale permesso veniva accordato dapprima con provvedimento, nel quale si prescriveva che “al posizionamento della struttura occorreva mantenere una sezione libera minima dalla pista ciclabile, sgombera da qualsiasi tipo di sporgenza, per il passaggio pedonale, con la possibilità di utilizzare parte dell’aiuola posta sul marciapiede a confine con la recinzione dell’impianto AGIP” (ora ENI spa). Tale provvedimento veniva seguito da altro permesso relativo all’occupazione dello stesso suolo pubblico, successivamente prorogato con ulteriore atto.

Stante la notevole riduzione dello spazio a disposizione, veniva concessa al richiedente anche la possibilità di posizionare, accanto al chiosco, tre espositori movibili per contenere le innumerevoli pubblicazioni. Con regolare istanza, richiedeva il rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico.

Con ordinanza il Comune comunicava la revoca della concessione di suolo pubblico e la rimozione immediata del box su via Caloprese di Cosenza. Avverso il suindicato provvedimento ed avverso il silenzio sull’istanza di rinnovo di occupazione proponeva ricorso al TAR Calabria, con il patrocinio dell’Avv. Oreste Morcavallo accolto solo nella parte relativa alla domanda avverso il silenzio mentre veniva respinta per il resto.

Avverso detta sentenza, resa in forma semplificata, proponeva appello, con istanza cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato sempre con il patrocinio dell’Avv. Oreste Morcavallo onde evitare gli effetti della revoca della concessione e la conseguente rimozione dell’edicola.

Dopo lunga discussione dell’Avv. Morcavallo, con Ordinanza del 31 marzo 2023, n. 1255, il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza sospendendo gli effetti della Sentenza, riconoscendo la sussistenza dei presupposti sia sotto il profilo della fondatezza dell’impugnativa che sotto il profilo del pregiudizio connesso alla revoca della concessione ed alla rimozione, così consentendo la regolare prosecuzione dell’attività per l’edicola.