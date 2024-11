- Advertisement -

COSENZA – Lutto cittadino domani, lunedì 18 novembre, a Cosenza, in occasione dei funerali di Pino Iacino, sindaco della città di Cosenza dal 1975 al 1980, scomparso ieri, e che saranno celebrati, nel pomeriggio di domani, alle ore 15,30, nella Chiesa di San Giuseppe a Serra Spiga. Il lutto cittadino è stato proclamato dal Sindaco Franz Caruso che ha voluto così manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città di Cosenza ed il profondo cordoglio di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pino Iacino.

Oltre alla proclamazione del lutto cittadino, il Sindaco Franz Caruso ha disposto, sempre per domani, lunedì 18 novembre, giorno dei funerali, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali. Regolarmente aperte, invece, le scuole cittadine, così come gli esercizi commerciali. Le une e gli altri non sono contemplati nell’ordinanza sindacale di proclamazione del lutto cittadino.

Il Sindaco Franz Caruso, insieme al Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, ha accolto questa mattina in Piazza dei Bruzi il feretro di Pino Iacino. Con Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca, tanti esponenti del mondo politico, gli assessori della giunta di Palazzo dei Bruzi, il segretario generale Virginia Milano e i Sindaci di Cassano all’Ionio, Gianni Papasso, di Trebisacce, Francesco Mundo, e di Grimaldi, Paolo Stilla. L’arrivo del feretro di Iacino in Piazza dei Bruzi è stato salutato da un lungo applauso, presenti anche i familiari del politico scomparso.

Il Sindaco Franz Caruso ha sostato lungamente in raccoglimento nel salone di rappresentanza davanti al feretro di Pino Iacino. Tanti i militanti del Partito socialista di ieri e di oggi che hanno reso omaggio al primo Sindaco socialista della città di Cosenza, alla guida, dal ’75 all’80, di una giunta formata da PSI, PCI e PSDI. Domani Franz Caruso parteciperà alle esequie di Pino Iacino nella Chiesa di San Giuseppe a Serra Spiga. In ragione della giornata di lutto e dei funerali di Iacino, la prevista conferenza stampa sulla città unica e sul referendum del 1° dicembre, indetta da Franz Caruso per le 11:00 di domani, lunedì 18 novembre, è stata rinviata a martedì 19 novembre, alle ore 10:30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Pino Iacino: il cordoglio di Giuseppe Mazzuca

“Addolorato per la scomparsa di Pino Iacino, questa mattina, insieme al Sindaco Franz Caruso, ho accolto il feretro a Palazzo dei Bruzi dov’è stata allestita la camera ardente in onore del primo Sindaco socialista di Cosenza”. “Uomo colto e perbene, politico di lungo corso, apprezzato e stimato da tutti – ha detto il Presidente del consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca – Pino Iacino ha segnato con la sua sindacatura la storia della sinistra cosentina”.

“Egli, infatti, ha guidato dal 1975 al 1980, con lungimiranza e visione politico-amministrativa, la prima giunta rossa della città di Cosenza sostenuta da socialisti, comunisti e socialdemocratici. Fu successivamente eletto Consigliere regionale e poi nominato Assessore. Anche in Regione proseguì un’azione sempre autenticamente socialista e riformista. Valori ed ideali ai quali è sempre rimasto fortemente radicato. Un uomo, un professionista ed un politico di altri tempi. Pino Iacino sarà commemorato nelle prossime settimane, con il consenso della famiglia, anche dal Consiglio Comunale che ho l’onere e l’onore di presiedere affinché la sua figura possa essere portata ad esempio anche per le nuove generazioni. Nel ribadire i miei sentimenti di profondo cordoglio – conclude Giuseppe Mazzuca – esprimo la mia più sentita e partecipata vicinanza alla famiglia”.