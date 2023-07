La Questura di Cosenza dà il benvenuto al commissario Andrea Interdonato

COSENZA – Si è insediato ieri presso la Questura di Cosenza il funzionario della P.S. Dr. Andrea Interdonato. Vincitore del X Corso per Vice Ispettore della Polizia di Stato nel 2018, dopo 18 mesi di formazione, nel dicembre del 2019 è stato assegnato alla Questura di Messina con incarico di Coordinatore della IV Sezione Volanti.

Dopo il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza nel 2021 ed aver superato il concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 111° Corso di formazione svoltosi presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma per il nuovo ruolo. Durante la frequenza del corso, ha conseguito il master di II livello in diritto, gestione e organizzazione della sicurezza. Assegnato alla Questura di Cosenza, svolgerà il tirocinio formativo per 10 mesi con l’incarico di funzionario addetto presso la Divisione Anticrimine.