La proposta – “Noi Moderati” Cosenza «intitolare Viale Magna Grecia a Padre Fedele»

COSENZA – Intitolare viale Magna Grecia a Padre Fedele Bisceglia, scomparso poco meno di una settimana fa e che tanta commozione ha lasciato non solo tra i cosentini o dove Padre Fedele ha portato la sua enorme opera caritatevole verso gli ultimi, ma anche nel mondo del calcio e tra i tifosi di tutta Italia. È la richiesta ufficiale che “Noi Moderati” Cosenza, attraverso il coordinatore cittadino Fulvio Campanaro e il commissario e consigliere nazionale Franco Pichierri, rivolge all’amministrazione Comunale di Cosenza.

«Come movimento politico e civico sentiamo il dovere e l’onore di proporre ufficialmente l’intitolazione di un tratto di Via Magna Grecia a Padre Fedele, frate che ha rappresentato per Cosenza e per la Calabria un punto di riferimento morale, umano e sociale. Padre Fedele – proseguono i due esponenti di Noi Moderati – è stato, prima di tutto, un amico della nostra città. Un uomo che ha saputo trasformare la fede in azione concreta, scegliendo di vivere accanto agli ultimi, di farsi voce degli indifesi e sostegno dei più fragili. Chiunque lo abbia incontrato conserva il ricordo vivo della sua presenza costante lungo Corso Mazzini, sotto la pioggia e al freddo, sempre accanto a chi non aveva nulla».

«Negli ultimi anni, fino ai suoi ultimi giorni, non ha smesso di portare avanti gesti di solidarietà concreti: basti ricordare l’invio dei container carichi di aiuti verso l’Ucraina, esempio di come il suo cuore fosse capace di guardare oltre i confini cittadini e regionali. Se oggi Cosenza può dirsi una città che possiede una “chiave solidale” verso i popoli più poveri e sofferenti, lo dobbiamo anche alla tenacia di questo frate coraggioso. L’intitolazione di Via Magna Grecia, strada che conduce al settore ospiti dello stadio, assume anche un valore simbolico: quello di legare lo sport e la passione calcistica a un messaggio universale di fraternità e non violenza».

«Non a caso, Padre Fedele fu tra i primi a promuovere lo slogan: “Pace sì, violenza no”, motto che accompagnò il primo raduno degli ultras cosentini e che resta oggi più attuale che mai. Per questi motivi, chiediamo formalmente che l’Amministrazione comunale valuti e accolga la nostra proposta di intitolare a Padre Fedele un tratto di Via Magna Grecia, affinché la sua memoria non sia soltanto custodita nei cuori dei cosentini, ma anche visibile e presente nella toponomastica cittadina. Sarebbe – conclude il coordinamento di Noi Moderati Cosenza – un atto di riconoscenza e, allo stesso tempo, un impegno a trasmettere, alle nuove generazioni, i valori di amicizia, solidarietà e pace che questo frate ha incarnato».