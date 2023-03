La pianista Kravtchenko per la prima volta in Calabria: sarà stasera al Teatro Rendano

COSENZA – Nuovo appuntamento al Teatro “Rendano”(Sala Maurizio Quintieri), oggi venerdì 10 marzo, della 44ma edizione della stagione concertistica dell’Associazione “Quintieri”, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e con il sostegno della Regione Calabria e del Ministero della Cultura (Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo).

L’appuntamento è per le ore 19 e ad esibirsi sarà l’eccellente pianista ucraina Anna Kravtchenko. “Poche pianiste – ha scritto di lei il critico musicale di “Repubblica” Angelo Foletto – vantano un tocco così luminoso, lieve eppure tagliente. Ideale per padroneggiare il registro pianistico acuto come lo vuole Liszt (e Chopin, altro suo autore elettivo) di cui sa musicalmente indirizzare anche forza torrenziale e gusto per la complessità tematica. Ma della Kravtchenko incantano ancor di più autorità, naturalezza esecutiva e scioltezza interpretativa”. Caratteristiche – queste – che rendono imperdibile l’appuntamento del “Rendano”. Anna Kravtchenko si è imposta nel panorama del pianismo internazionale quando nel 1992 vinse, a soli 16 anni, il primo premio al prestigioso Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano, dopo che da ben cinque anni non veniva assegnato. Questa vittoria segnò per lei l’inizio di una carriera internazionale con un tour europeo con numerosi concerti. Definita dal quotidiano olandese Het Parool “il miracolo della tastiera”, uno dei migliori talenti del panorama pianistico internazionale sarà per la prima volta ospite in Calabria per il ciclo dei concerti che l’Associazione Musicale “Quintieri”, con la direzione artistica di Lorenzo Parisi e la presidenza di Giuseppe Maiorca, ha dedicato ai Grandi Interpreti.

Il programma del concerto della Kravtchenko sarà aperto dall’esecuzione della “Sonata in mi maggiore Hob. XVI:13” di Franz Joseph Haydn; a seguire, “Carnaval op. 9”, un lavoro che Robert Schumann compose tra il 1834 ed il 1835 e che porta il sottotitolo “Scènes mignonnes sur quatre notes” (Piccole scene su quattro note), poiché consiste in 22 lavori per pianoforte uniti da un motivo ricorrente. Di Franz Liszt, del quale è considerata una delle maggiori interpreti al mondo, proporrà la complessa “Rapsodia ungherese n. 12 S244”, dedicata al violinista Joseph Joachim, costruita intorno ad una molteplicità di temi che si alternano per tutta la durata del pezzo. La conclusione è affidata a “Le stagioni op. 37” di Pyotr Ilyich Tchaikowsky, una raccolta di dodici brani che rappresentano i mesi dell’anno.

Per scelta personale, la pianista Kravtchenko tiene un numero limitato di concerti all’anno. Quello proposto dall’Associazione Quintieri al Rendano di Cosenza, pertanto, è sicuramente un evento da non mancare con un programma intenso rivolto non soltanto a chi ama il pianoforte ma, più in generale, a chi ama la musica.