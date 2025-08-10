“La mala sanità ai tempi di Occhiuto”: consiglieri comunali PD Cosenza convocano la stampa

- Advertisement -

COSENZA – Titolo dell’incontro “La mala sanità ai tempi di Roberto Occhiuto – La verità”. Una presa di posizione contro la gestione della sanità calabrese da parte del Presidente della Regione Roberto Occhiuto arriva dal gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Cosenza, che annuncia una conferenza stampa pubblica per domani, lunedì 11 agosto alle 11, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. Al centro, secondo quanto anticipato, la denuncia serrata della “trasformazione della sanità pubblica in un indecente pascolo a favore di strutture private”, con accuse pesanti nei confronti della Giunta regionale.

“La sanità calabrese è stata sventrata per arricchire pochi prenditori privati – scrive il Pd Cosentino. – Nani e ballerine, faccendieri, logiche familistiche e clientelari hanno preso il controllo del sistema sanitario, con la complicità politica e amministrativa del presidente-commissario”. Il gruppo PD denuncia una “deriva feudale e speculativa” che starebbe “sacrificando la sanità pubblica sull’altare del consenso elettorale, in piena campagna”.

Parole dure anche sulle dimissioni annunciate dallo stesso Occhiuto, che il gruppo definisce un “orpello protocollare”, sostenendo che l’intenzione reale sia quella di mantenere il doppio ruolo di presidente e commissario straordinario “per continuare a gestire pacchetti di voti e clientele sotto la copertura sanitaria”. Alla conferenza parteciperanno: Francesco Alimena, capogruppo PD al Comune di Cosenza; Giuseppe Ciacco, capogruppo PD in Provincia e presidente della Commissione Sanità comunale; Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio Comunale di Cosenza; Carlo Guccione, della Direzione nazionale del PD e Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Partito Democratico. “Siamo in trincea da quando Occhiuto si è insediato, e continueremo a starci – concludono i consiglieri – perché la sanità è un diritto, non una merce da barattare”.