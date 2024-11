La segnalazione – Sulla 107 un grosso cinghiale a bordo strada subito dopo il cimitero di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Diverse le segnalazioni giunte in redazione in pochi minuti, per segnalare la presenza di un grosso cinghiale lungo la Statale 107 Silana Crotonese. Esattamente, scrivono i lettori, tra Cosenza e lo svincolo di Pianette di Rovito, subito dopo la galleria del Cimitero, il grosso ungulato si trova a bordo strada vicino il guardrail e non si muove da li. I lettori segnalano la situazione di potenziale pericolo transitando da quelle parti, per il rischio che il cinghiale possa attraversare la Statale durante il transito delle auto, provocando anche un incidente.