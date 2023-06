La Festa della Musica nel carcere di Cosenza, si esibiranno ‘Le GenerAzioni’

COSENZA – In occasione della Festa della Musica oggi, nella casa Circondariale Sergio Cosmai di Cosenza, è in programma un’iniziativa dedicata alla popolazione detenuta dal tema “Vivi la vita”. Si tratta della più grande manifestazione musicale popolare europea promossa dal Ministero della Cultura, dalla SIAE, dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla Commissione Europea. La Festa della Musica è nata nel 1982 in Francia e l’edizione di quest’anno, la ventinovesima, si terrà come sempre il 21 giugno 2023. Le iniziative si svolgeranno in tutta Italia in coincidenza del solstizio d’estate, con ben 9 mila eventi in programma. I numeri della manifestazione sono rilevanti: saranno 757 le città partecipanti, con 42.704 artisti coinvolti sul territorio. Il tema di questa edizione, è rivolto soprattutto ai giovani al fine di diffondere i messaggi di sicurezza stradale e dell’importanza di custodire la vita. Anche la città di Cosenza, presente da anni, darà il proprio supporto con concerti dislocati in diversi luoghi della città.

Ma la Festa della musica viene celebrata anche nelle carceri di tutta Europa, proprio perché le sette note sono in grado di superare le barriere create da alfabeti diversi, di coinvolgere, di essere portatrici di cambiamento. Promossa dal Ministero della Cultura e dall’Associazione Nazionale per la promozione della cultura musicale e realizzata in forma gratuita per la popolazione detenuta nella Casa Circondariale di Cosenza, oggi, 21 giugno si esibiranno “Le GenerAzioni“. Una band cosentina formata da otto musicisti di diverse età. In repertorio brani di musica leggera-pop e rock dagli anni ’60 fino alla generazione dei teenagers. Uno spettacolo che fa viaggiare nel tempo emozionando gli animi attraverso i ricordi legati alle migliori hits italiane e straniere.