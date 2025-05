La denuncia social – gli armadietti degli infermieri dell’Annunziata (in uno scantinato) scassinati

- Advertisement -

COSENZA – Una foto pubblicata su Facebook, presumibilmente da un’infermiere o un operatore dell’Annunziata, in poche ore sta facendo il giro dei social. Una denuncia sulle condizioni in cui sono costretti a cambiarsi per il loro turno di lavoro (uno scantinato sotto il Pronto Soccorso) gli infermieri. A questo si è aggiunto, si legge ancora nella denuncia – anche un tentativo di furto, con gli armadietti scassinati e tutto il contenuto scaraventato a terra.

“Queste sono le condizioni nelle quali versano gli infermieri dell’Annunziata di Cosenza – si legge nel post. Sono costretti a spogliarsi in un scantinato sotto il pronto soccorso senza nessuna sicurezza e in condizioni igieniche disastrose. Stanotte qualcuno ha pensato bene anche di sventrare e svaligiare gli armadietti convinti di trovare chissà che. Resta il fatto che la dirigenza di questa azienda non tutela minimamente i propri dipendenti ne tanto meno li mette in condizioni di lavorare con dignità. Non saranno eroi ma trattarli peggio dei detenuti di Guantanamo non mi sembra nemmeno il caso. A Voi le considerazioni».