La criminologa Roberta Bruzzone a Cosenza per parlare dei rischi della rete

COSENZA – Sarà il teatro Rendano di Cosenza ad ospitare mercoledì 15 novembre, dalle 9 alle 12, l’incontro formativo intitolato “Navighiamo sicuri nella rete e nella vita!” con la partecipazione della nota criminologa Roberta Bruzzone. L’evento, dedicato agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, è organizzato e promosso dall’Associazione Jole Santelli, in collaborazione con La Caramella Buona onlus impegnata da oltre vent’anni nella lotta alla pedofilia e nella tutela dei minori.

“Navighiamo sicuri nella rete e nella vita!” è una formula vincente e ben radicata tra le scuole d’Italia. Un evento molto sentito, che appassiona un numero sempre crescente di adolescenti e adulti. Parte da un presupposto chiaro: il solo modo per arginare i pericoli che si insinuano nella rete è la conoscenza. L’unico strumento concreto, capace di prevenire i rischi del web, è la corretta informazione.

I temi che saranno affrontati sono vari:

– la navigazione sicura, strumenti e modalità di prevenzione;

– i profili utilizzati, le false identità;

– la rete intesa come spazio virtuale;

– il minore come preda;

– adescamento in rete, il reato previsto e simulazione di adescamento;

– lo scambio di informazioni;

– cosa si intende per dati sensibili;

– la figura del “predatore” in rete;

– pedopornografia on-line e revenge porn;

– cyberbullismo;

– consigli per i genitori e gli insegnanti;

– censurare o educare?

La giornata continuerà nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, presso il Cavò, in via Galliano a Cosenza. Roberta Bruzzone incontrerà genitori, categorie interessate e la cittadinanza tutta per confrontarsi su temi delicati quali pedofilia, bullismo, responsabilità genitoriale e revenge porn. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e del Comune di Cosenza.