La Coppa Davis arriva a Cosenza. Due giorni per ammirare “l’insalatiera” vinta dall’Italia di Sinner

COSENZA – Il Trophy tour, che porta in giro per l’Italia l’insalatiera più famosa del mondo passa da Cosenza, mercoledì 22 e giovedì 23 maggio ma anche da Reggio Calabria domenica 26 e lunedì 27. Per gli appassionati di tennis la possibilità di vedere da vicino l’affascinante trofeo d’argento, vinto dall’Italia a novembre dello scorso anno quando l’Italia di Jannik Sinner ha battuto l’Australia conquistando la sua seconda Coppa Davis dopo 47 anni.

Nella settimana successiva agli Internazionali BNL d’Italia, in corso di svolgimento a Roma, il trofeo conquistato dagli azzurri farà tappa a Cosenza e Reggio Calabria. Il programma del Trophy tour, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel dopo il trionfo di Malaga dello scorso mese di novembre, è stato definito, infatti, anche in terra calabra. Per gli appassionati, quindi, la possibilità di vedere da vicino l’imponente ed affascinante insalatiera d’argento, scattare una foto con il trofeo che mancava dall’Italia dal 1976 e rivivere gli straordinari momenti di Malaga.

L’insalatiera della Coppa Davis esposta a Cosenza e Rende

La prima tappa sarà Cosenza. Mercoledì 22, dalle ore 10, la Coppa Davis sarà esposta a Palazzo dei Bruzi. In apertura è previsto un incontro al quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo del tennis. Successivamente l’insalatiera resterà nella sede comunale fino alle 20. L’indomani, giovedì 23 maggio, stesso copione a partire dalle ore 11. Cambia, però, la location con la Davis che si trasferirà al Chiappetta Sport Village di Rende e resterà a disposizione degli appassionati, anche in questo caso, fino alle 20.

Tre giorni dopo il Trophy tour dei campioni del mondo si sposterà a Reggio Calabria. Si parte, in questo caso, nella mattinata di domenica 26 con la Davis che sarà esposta a Palazzo San Giorgio, ovvero nella sede comunale. Il giorno seguente l’insalatiera si sposterà al “Circolo tennis Rocco Polimeni”. Una grande occasione, quindi, per gli appassionati per vedere da vicino uno dei trofei più affascinanti e ambiti della storia dello sport che torna in Italia dopo 47 anni.