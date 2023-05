COSENZA – “Ringrazio voi per questo riconoscimento perché crediamo di fare poco rispetto a quanto fate voi concretamente ed umanamente. Noi siamo un canale e siamo al vostro servizio”. Con queste parole il direttore di QuiCosenza.it, Simona Gambaro ha salutato la consegna di un riconoscimento alla nostra redazione da parte del CSV di Cosenza per il ruolo svolto e per aver valorizzato il costante lavoro dei volontari.

“Speriamo sia un’iniziativa che possiamo replicare prossimamente – ha detto il Presidente del CSV di Cosenza, Gianni Romeo – Per noi è importante divulgare questo messaggio di solidarietà e di stare attenti agli altri contrastando l’indifferenza. Voi siete i nostri alleati”.

Una giornata all’insegna, appunto, del volontariato e delle informazione quella che si è svolta alla presenza del giornalista Domenico Iannacone, autore e conduttore di trasmissioni Rai. Lo stesso giornalista ha voluto sottolineare l’importanza della comunicazione, soprattutto nel raccontare storie di persone che hanno fatto qualcosa per il prossimo.

