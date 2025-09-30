HomeArea Urbana

La Carovana della Prevenzione a Cosenza: screening gratuiti dal 4 al 6 ottobre in piazza dei Bruzi

Mammografie, visite specialistiche e vaccinazioni HPV: tre giorni di prevenzione promossi da Komen Italia in collaborazione con l’ASP di Cosenza. Prenotazioni online già attive

COSENZA – Arriva a Cosenza, dal 4 al 6 ottobre, la Carovana della Prevenzione promossa da Komen Italia, in collaborazione con l’ASP di Cosenza. Un’iniziativa ad alto valore sociale, che offrirà screening gratuiti e visite specialistiche per la prevenzione dei tumori e la promozione della salute. L’appuntamento è in piazza dei Bruzi, con orario continuato dalle 10:00 alle 17:00 per tutte e tre le giornate.

Questi i servizi disponibili:
– mammografie per le donne fuori dalla fascia di screening regionale;
– mammografie per le donne inserite nelle liste di screening dell’ASP di Cosenza;
– ecografie mammarie per le donne sotto i 40 anni.

Sarà, inoltre, possibile eseguire:
– vaccinazioni HPV;
– visite endocrinologiche;
– visite dermatologiche;
– visite urologiche;
– visite ginecologiche.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

arresti domiciliari marijuana

Era agli arresti domiciliari ma deteneva in casa della marijuana, scoperto dai Carabinieri

Calabria
GALATRO (RC) - Era agli arresti domiciliari ma in casa aveva della marijuana. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione...
Caruso Citrigno Cosenza Calcio assemblea

Cosenza Calcio e la concessione del Marulla, il sindaco Caruso pronto a mettere all’angolo...

Area Urbana
COSENZA – Lo avevamo scritto ieri al termine dell'assemblea dei tifosi del Cosenza Calcio al Cinema San Nicola, convocata dalla Curva Nord, alla quale...

Davide Tavernise restituisce oltre 74mila euro: “Fondi pubblici tornano ai calabresi”

Calabria
COSENZA - Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Calabria, "conferma il proprio impegno per una gestione responsabile e trasparente...

Rende: confronto pubblico degli infermieri sul “Futuro della sanità tra ospedale e territorio”

Area Urbana
RENDE - Si è parlato di "traiettorie per dirigere un'assistenza di valore", di "dimissioni protette e modelli organizzativi a confronto", di "ospedali di comunità...
Gdf madonna fatima corigliano rossano

Corigliano Rossano, la Madonna di Fatima sorvola la città a bordo di un elicottero...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un momento di profonda spiritualità ha coinvolto la città di Corigliano-Rossano sabato scorso, in occasione del “Peregrinatio Mariae” della Madonna...

Area Urbana

Rende: confronto pubblico degli infermieri sul “Futuro della sanità tra ospedale...

RENDE - Si è parlato di "traiettorie per dirigere un'assistenza di valore", di "dimissioni protette e modelli organizzativi a confronto", di "ospedali di comunità...
Gdf madonna fatima corigliano rossano
Ionio

Corigliano Rossano, la Madonna di Fatima sorvola la città a bordo...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un momento di profonda spiritualità ha coinvolto la città di Corigliano-Rossano sabato scorso, in occasione del “Peregrinatio Mariae” della Madonna...
Ionio

Cassano Jonio, svolta sull’omicidio Gaetani: tre arresti per il delitto compiuto...

COSENZA - Questa mattina presso le carceri di Cuneo, Novara e Lanciano (CH), è stata notificata un’ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale...
Area Urbana

Rende: arsenale scoperto in un magazzino di Villaggio Europa, arrestato un...

RENDE - Un ritrovamento inquietante quello registrato nel quartiere di Villaggio Europa a Rende dove, in un magazzino nella disponibilità di un uomo di...
carabinieri_arresto_manette
Calabria

Due arresti per violenza domestica: uno aggredisce la moglie con un...

CATANZARO - Due episodi di violenza domestica distinti che riportano al centro dell’attenzione la gravità del fenomeno e la necessità di proteggere le vittime...
Podio assoluti 6 Slalom Città di Altomonte
Provincia

Rechichi è il re dello Slalom di Altomonte, vince la 6^...

ALTOMONTE (CS) - Cento i piloti in gara che hanno dato fiducia, ancora una volta, ad un percorso ormai apprezzatissimo e stimolante, grazie alla...
