La Carovana della Prevenzione a Cosenza: screening gratuiti dal 4 al 6 ottobre in piazza dei Bruzi

- Advertisement -

COSENZA – Arriva a Cosenza, dal 4 al 6 ottobre, la Carovana della Prevenzione promossa da Komen Italia, in collaborazione con l’ASP di Cosenza. Un’iniziativa ad alto valore sociale, che offrirà screening gratuiti e visite specialistiche per la prevenzione dei tumori e la promozione della salute. L’appuntamento è in piazza dei Bruzi, con orario continuato dalle 10:00 alle 17:00 per tutte e tre le giornate.

Questi i servizi disponibili:

– mammografie per le donne fuori dalla fascia di screening regionale;

– mammografie per le donne inserite nelle liste di screening dell’ASP di Cosenza;

– ecografie mammarie per le donne sotto i 40 anni.

Sarà, inoltre, possibile eseguire:

– vaccinazioni HPV;

– visite endocrinologiche;

– visite dermatologiche;

– visite urologiche;

– visite ginecologiche.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.