La candidata a sindaco Gallo (M5S) presenta le sue liste e annuncia: “Il 22 maggio Conte a Rende”

- Advertisement -

RENDE (CS) – La pioggia di inizio giornata non ha fermato l’agenda elettorale di Rossella Gallo, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle e Sinistra, in campo per le Amministrative di Rende. Questa mattina, nonostante il meteo non proprio favorevole, Gallo – unica donna in corsa per la poltrona di primo cittadino – ha regolarmente presentato il programma e le liste a suo sostegno in piazza Unità d’Italia, alla presenza – fra gli altri – della deputata M5S Vittoria Baldino e dell’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, oltre che di attivisti e simpatizzanti.

Le linee programmatiche di M5S e Sinistra

I candidati al Consiglio comunale a sostegno di Rossella Gallo hanno esposto alcuni punti del programma soffermandosi, in particolare, sul consumo di suolo zero e sulla necessità di fare memoria di quanto accaduto nella storia politica di Rende. Riferimento non solo indirizzato al recente passato rappresentato dall’amministrazione Manna, bensì anche al governo espresso da Sandro Principe, “che ha spianato la strada all’avvento di Marcello Manna e, di conseguenza, allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose”.

Gli interventi di Baldino, Tridico e Miceli contro il riarmo

Nel suo appassionato intervento, Vittoria Baldino ha quindi parlato della necessità di un cambiamento radicale e di alzare la testa (l’hashtag ufficiale dell’evento era #RendeAlzaLaTesta). Pasquale Tridico, dal canto suo, ha richiamato l’attenzione sull’orrore che si sta consumando a Gaza, “perché anche gli amministratori locali non possono voltarsi dall’altra parte ed è importante che anche un sindaco prenda una posizione netta contro la guerra e contro il riarmo” in quanto, come ha poi sottolineato Domenico Miceli, “ogni euro investito nel riarmo, è denaro sottratto ai servizi ed ai cittadini”.

Oggi alle 18 l’apertura della segreteria elettorale

A tracciare le conclusioni di un’iniziativa che ha registrato un’accorata partecipazione popolare, è stata proprio Rossella Gallo che, dopo aver invitato gli elettori al voto ed auspicato un cambio di rotta netto, ha annunciato che il prossimo 22 maggio, nella stessa piazza Unità d’Italia a Rende, arriverà a sostenerla Giuseppe Conte in vista del rush finale della campagna elettorale. Intanto, sempre oggi alle 18, Rossella Gallo aprirà la sua sede in via Pertini N.20.

La scaletta degli interventi di questa mattina

A intervenire in piazza Unità d’Italia a Commenda, stamattina, in occasione della presentazione delle liste a sostegno di Rossella Gallo Sindaca, sono stati: Giuseppe Giorno (coordinatore provinciale M5S), Giovanni Pace (candidato consigliere Sinistra per Rende), Domenico Passarelli (Sinistra per Rende) e poi tutti candidati ed esponenti politici del Movimento 5 Stelle: Alessia Cozzolino (candidata consigliere), Domenico Miceli (candidato consigliere), Ada Bastone (candidata consigliere), Gabriele Boccia (candidata consigliere), la deputata Vittoria Baldino, l’europarlamentare Pasquale Tridico e la candidata a sindaco di Rende Rossella Gallo.