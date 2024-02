La Camera di Commercio di Cosenza ha presentato i 10 nuovi bandi per il 2024

COSENZA – Imprese, reti e corpi intermedi sono i destinatari dei nuovi 10 bandi promossi dall’ente camerale: l’obiettivo è innalzare l’asticella da un punto di vista economico, sociale e culturale, finanziando le proposte delle imprese partecipanti e mettendo in circolo nuove idee che possano portare una ventata di aria fresca al territorio.

Tra i 10 bandi, 3 iniziative sono alla loro prima edizione: il bando “Adozione sistemi di certificazione”, come ad esempio le certificazioni ISO 900, che eroga un contributo massimo di 5.000 euro; il bando “Competitività imprese turistiche”, finalizzato ad aumentare efficienza e competitività delle imprese turistiche del territorio, con un contributo massimo di 5.000 euro; la manifestazione di interesse “Preparazione ai mercati esteri”, che si pone l’obiettivo di preparare le aziende all’export attraverso specifiche azioni di formazione e orientamento, con un contributo massimo di 10.000 euro. Riconfermate inoltre alcune iniziative che hanno riscosso molto successo: il bando “Risparmio energetico, sostenibilità ed economia circolare” e il bando “Voucher digitali 4.0” che consentono di accedere ad un contributo fino a 10.000 euro; il bando per l’”Adozione di attestazioni SOA”, che prevede un contributo massimo di 5.000 euro; il bando “Sviluppo strategie digitali”, che prevede un contributo fino a 5.000 euro, e il bando “Creazione nuove imprese” che consente di accedere ad un contributo fino a 10.000 euro; il bando “Sviluppo del turismo congressuale, religioso e sportivo”, che eroga un contributo fino a 10.000 euro, e il bando “Compartecipazione progettuale Associazioni di categoria”, rivolto ai corpi intermedi, che consente di ottenere un contributo di 10.000 euro, elevabile fino a 50.000 euro in caso di progetti congiunti. I bandi saranno aperti alla partecipazione dal prossimo 19 febbraio fino al 31 ottobre 24.