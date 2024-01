La Befana dell’Aeronautica militare ‘vola’ dai bambini dell’ospedale di Cosenza

COSENZA – Le festività natalizie non sono finite per i piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’Ospedale di Cosenza. Questa mattina la Befana, che solitamente chiude le feste dedicate al Natale, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso il nosocomio cosentino. Una Befana particolare, una Graduata dell’Aeronautica Militare in forza al Distaccamento Aeronautico Montescuro, che per l’occasione ha tolto stellette e uniforme per indossare le vesti della simpatica vecchietta per consegnare personalmente le calze piene di dolciumi, regalando gioia e sorrisi ai bimbi sorpresi dall’inattesa visita.

L’iniziativa benefica è stata organizzata dal Reparto silano dell’Aeronautica Militare attraverso una raccolta fondi interna a tutto il personale militare e civile. Presente alla consegna anche il Comandante del Distaccamento Aeronautico Montescuro, Tenente Colonnello Massimo Alligri, che ha ringraziato il personale medico ed infermieristico per l’importante lavoro svolto ed aver permesso la realizzazione dell’iniziativa. Inoltre, ha evidenziato come un piccolo e spontaneo gesto del suo personale abbia contribuito a rendere meno amare le difficoltà affrontate quotidianamente dai piccoli pazienti.

Una volta svuotata la sua grande calza, la Befana ha fatto rientro alla base di Montescuro dando appuntamento ai bimbi per una visita al Reparto dell’Aeronautica Militare.

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro

Assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate. Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.