‘Kissing Gorbaciov’ all’Unical per l’anteprima della 4^ edizione di “Aghia Sophia Fest”

RENDE – Domani sera alle 19, appuntamento al Cinema Campus Unical in piazza Vermicelli, per la proiezione esclusiva di Kissing Gorbaciov. Un piccolo paese del Salento, alcune rock band sovietiche, i Cccp e un viaggio di otto giorni tra Mosca e Leningrado. L’incredibile storia di un tour tra due Mondi che non sarebbero stati più gli stessi.

Un film imperdibile, finalista ai Nastri d’Argento, una pellicola che riconnette i Cccp ancor prima della loro recente reunion berlinese. L’appuntamento è alle ore 19 per un aperitivo musicale tematico in compagnia di Dario Della Rossa e Mattia Argieri nel foyer del Tau. Alle 20 talk di presentazione del film in collegamento diretto con i due registi. Alle 20.30 inizio proiezione. A seguire, fino alla mezzanotte, ancora dj set e convivialità in quel del foyer del Tau. L’evento è un’anteprima della quarta edizione di Aghia Sophia Fest, che si svolgerà, lungo le rive della splendida cornice del Lungofiume, a Cosenza Vecchia, venerdì 24 e sabato 25 maggio.