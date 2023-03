Jimmy Ghione a Cosenza: simpatica incursione allo stand della Polizia

COSENZA – Gianluigi Ghione, noto come ‘Jimmy’ noto inviato di Striscia la notizia, è giunto oggi a Cosenza per far visita allo stand della Polizia di Stato situato all’interno del Villaggio Coldiretti, allestito per una tre giorni nel centro città. Gli agenti hanno mostrato al giornalista le ultime tecnologie nel settore dell’investigazione scientifica. Presente anche il questore di Cosenza Michele Maria Spina che ha consegnato a Ghione il diploma di investigatore scientifico.

“Oggi una simpatica “incursione” di Jimmy Ghione nello stand della Polizia di Stato. Anche a lui è stato consegnato il Diploma di Investigatore Scientifico per un Giorno. #villaggiocoldiretti #essercisempre #poliziadistato #questuradicosenza”, scrive in un post sui social la Questura di Cosenza.