“JazzAmore”, a Rende sul palco del Tau le leggende viventi della musica internazionale

RENDE (CS) – Musica di altissimo livello nella domenica del “ponte” tra il 25 aprile ed il primo maggio al Teatro Auditorium Unical di Arcavacata di Rende. Si tratta dell’appuntamento in programma domani, 27 aprile, alle 21 nella struttura dell’ateneo universitario.

Dopo il grande successo con il concerto di Seamus Blake, la rassegna JazzAmore ritorna con il progetto dal titolo Fusion Experience Quartet, un ensemble internazionale guidato dal chitarrista Ciro Manna, con la partecipazione straordinaria di Richard Bona, Dave Weckl e Michael Lecoq.

L’idea nasce dall’incontro tra artisti di calibro mondiale, protagonisti della scena jazz, fusion e world music. Richard Bona, vincitore di un Grammy, tra i bassisti più influenti al mondo, porta sul palco il suo sound inconfondibile e la sua energia magnetica oltre che le radici della sua terra, mescolando tradizione africana e influenze jazz. Durante la sua carriera ha collaborato con icone del calibro di Herbie Hancock, Quincy Jones, Chick Corea, Sting, Pat Metheny, Stevie Wonder e Bobby McFerrin.

Alla batteria, Dave Weckl, leggenda vivente nota per la sua tecnica impeccabile e collaborazioni con icone del calibro di Chick Corea, George Benson, Paul Simon, Madonna, Mike Stern, Frank Gambale, John Patitucci, Michael Brecker, Robert Plant e Lee Ritenour.Al pianoforte Michael Lecoq, tra i nomi più influenti della scena jazz francese. Dal background jazzistico, noto per la sua capacità di spaziare tra diversi stili musicali, Lecoq è considerato uno dei pionieri del crossover stilistico in Francia, ha lavorato con musicisti del calibro di Jean-Luc Ponty, Jean-Marie Ecay e Dominique Di Piazza.

L’insieme di questi straordinari protagonisti della scena jazz sarà impreziosito dal talento italiano di Ciro Manna, che promette un’esperienza sonora totale.

Nato proprio dall’impulso di Ciro Manna (produttore del progetto), il live vuole fondere musicisti di diverse culture e trascorsi musicali per ottenere una miscellanea sonora dal forte impatto innovativo.

Più stili musicali, dunque, da cui verrà fuori qualcosa di indimenticabile. Il Fusion Experience Quartet rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo un ensemble di livello assoluto. Info utili. l’apertura del botteghino domenica è prevista alle 19, l’apertura delle porte alle 20:30 e l’inizio dello spettacolo alle 21.