Itabus, nuovi servizi per l’estate. Collegamenti diretti da Cosenza verso tutta Italia… dalla Sicilia al Piemonte

COSENZA – Arriva l’estate e Itabus aumenta i servizi per accompagnare i suoi viaggiatori verso le mete più ambite della stagione. La società, parte del Gruppo Italo, ad oggi conta su una flotta di 100 bus, 80servizi quotidiani e 126 località collegate da Nord a Sud, oltre alle mete europee connesse. In vista delle vacanze, forte il focus per le destinazioni balneari tra cui quelle della Calabria. Introdotti collegamenti diretti da Lamezia Terme, Cosenza, Frascineto e Vibo Valentia verso tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte e aumentate le frequenze sulla costa jonica.

Itabus: più frequenze sulla costa jonica

Tra i servizi maggiormente richiesti di Itabus, quelli in direzione Sibari e Crotone, potenziate così le corse. Ambedue le località hanno a disposizione 6 viaggi giornalieri (3 di andata e 3 di ritorno). Orari studiati lungo tutto il corso della giornata per agevolare gli spostamenti (partenze da Roma verso Sibari alle 9:35, alle 15 ed alle 23:05 per esempio, o da Napoli verso Crotone un nuovo collegamento alle 7:45, poi ci sono bus alle 12:20 e all’1:50).

Novità strategiche a supporto della forte domanda turistica in programma: un’estate 2025 che si prospetta migliore della passata (che già aveva fatto registrare cifre record) all’insegna di una crescita sia di spostamenti interni che di arrivi dall’estero. Proprio per i turisti che si sposteranno in aereo, sono attesi solo tra giugno e settembre 27 milioni di turisti aeroportuali (circa 19 di questi provenienti dall’estero), Itabus conferma i collegamenti tra le principali città italiane e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo Orio Al Serio, Venezia Marco Polo e Catania Fontanarossa. Vacanzieri che arrivano anche via mare, motivo per cui Itabus (in sinergia con Italo) serve i porti di Napoli, Venezia e Civitavecchia in connessione con le navi di MSC Crociere.

“L’estate appena iniziata sta facendo registrare una grande voglia di Italia. Turisti da tutto il mondo arrivano e vogliono visitare le nostre città e raggiungere le nostre coste. Abbiamo attivato questi nuovi servizi proprio per portare i viaggiatori nelle località maggiormente richieste. La Calabria è da sempre un territorio che risponde bene alla nostra offerta e siamo certi che i nuovi servizi verranno apprezzati dai passeggeri” commenta Francesco Fiore, Amministratore Delegato di Itabus. La Calabria è servita da Itabus con 566 collegamenti giornalieri e sono connesse città quali Crotone, Cosenza, Sibari, Rossano e Vibo Valentia