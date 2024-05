Ita a Cosenza: inaugurato il Customer Information Assistance Office

COSENZA – E’ stato inaugurato a Cosenza ‘CIAO‘, il nuovo Customer Information Assistance Office di Ita Airwaysapre. Si tratta di “un progetto tutto italiano che nasce all’insegna dell’inclusività, della competenza e dell’efficienza, al fine di rappresentare l’accoglienza del nostro Paese in modo sempre credibile e autorevole fin dal primo contatto telefonico con la clientela” afferma la compagnia aerea in una nota.

“Mi preme sottolineare l’importanza della centralità del cliente nel nostro business – ha dichiarato Antonino Turicchi, Presidente di Ita Airways – continuiamo a lavorare per individuare le soluzioni migliori per soddisfare tutte le esigenze dei diversi target di clientela. Con la sede di Cosenza abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita, confermando l’attenzione della Compagnia alle eccellenze lavorative dei territori italiani”.

“Il Customer Information Assistance Office Ita Airways di Cosenza rappresenta tutto lo spirito della Compagnia, coerentemente con il suo ruolo di ambasciatrice dei valori e della qualità del Made in Italy nel mondo – ha dichiarato Giovanna Di Vito Chief Program Office, ESG & Customer Operations Officer di Ita Airways – Lo abbiamo chiamato Ciao per fare emergere da subito l’importanza che riveste per ITA Airways la relazione con il Cliente”.

“Una semplice parola, conosciuta globalmente, in grado di esprimere da sola la confidenza, l’empatia e l’allegria. Informale ed autentica, simbolo della nostra unicità, dell’accoglienza tutta italiana. La Calabria rappresenta per Ita Airways un territorio di estrema rilevanza, con oltre 60 frequenze settimanali, che sfiorano le 80 nel picco della stagione estiva, che collegano Roma Fiumicino e Milano Linate con gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme, favorendo la connettività del suo territorio e dei suoi Cittadini”.