It-alert, attesa per il test con la simulazione di un incidente industriale a Montalto

COSENZA – Si è svolta questa mattina in Prefettura una riunione tra tutte le componenti del Centro Coordinamento dei Soccorsi, integrata con i rappresentanti dei Comuni di Montalto Uffugo, Cosenza, Rende, Luzzi e Rose, e con le società titolari degli impianti a rischio di incidente rilevante Butangas e Garganogas, siti nel Comune di Montalto Uffugo, nell’ambito della sperimentazione del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert su scenari di rischio specifico, organizzata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, finalizzata ad informare la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso,.

L’incontro ha avuto lo scopo di chiarire i termini dei passaggi necessari ad un efficace svolgimento della sperimentazione, prevista per mercoledì 24 gennaio p.v. dalle ore 12:00 alle ore 13:00 , con la simulazione del verificarsi di un incidente rilevante nell’impianto della società Butangas sito in Montalto Uffugo, e con il conseguente messaggio di allerta inviato a questa Prefettura, che provvederà a trasmettere l’allerta al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed alla protezione civile regionale. Il Dipartimento della Protezione Civile, a sua volta, attiverà la procedura diramando il messaggio di test IT-alert sui cellulari accesi di tutti coloro che saranno presenti o transiteranno nel raggio di 2 km dall’impianto Butangas.

Il Centro Coordinamento Soccorsi tornerà a riunirsi nella stessa data del 24 gennaio p. v. allo scopo di verificare in tempo reale i risultati della sperimentazione.