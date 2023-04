Istituto Via Roma-Spirito Santo, palestre ‘inadeguate’: il sindaco incontrerà il preside Ciglio

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso incontrerà il dirigente Massimo Ciglio per risolvere le problematiche dell’IC “Via Roma-Spirito Santo”.

“Il dirigente dell’ IC “Via Roma-Spirito Santo” Massimo Ciglio ha fatto pervenire un messaggio ai genitori degli alunni del suo istituto scolastico, sottolineando i ritardi della risposta alla lettera sullo stato delle palestre dei plessi della scuola primaria “Lidya Plastina Pizzuti” di via Roma e della scuola secondaria di I grado “GB. Vico” di piazza Cappello, di cui sono venuto a conoscenza solo il 29 marzo scorso, dopo averla letta su alcune testate giornalistiche locali.

Un’ informativa, quella del dirigente Ciglio, su cui ritengo opportuno intervenire non solo per ripristinare la verità dei fatti, ma anche per chiedere scusa ai genitori di una situazione che, comunque, non è addebitabile alla mia volontà”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, annunciando un incontro con il dirigente Ciglio subito dopo le festività pasquali.

“Appena appresa la notizia della lettera “inevasa”, infatti – prosegue il Primo Cittadino – ho provveduto a farne verificare la ricezione e, dopo averne preso visione, ho dato immediatamente indicazioni al mio staff di contattare il dirigente Ciglio al fine di spiegare l’inconveniente e per fissare subito un appuntamento per confrontarci sulle questioni poste alla mia attenzione. Cosa che è stata puntualmente fatta.

Nel corso della telefonata, però, il dirigente Ciglio, ha chiesto di dilazionare l’incontro perché in partenza, stabilendo, pertanto, di fissare l’appuntamento subito dopo le festività pasquali. Detto ciò rassicuro i miei concittadini, grandi e piccoli: ho a cuore le sorti dei giovani cosentini, che rappresentano il nostro futuro, e mi batterò sempre per garantirne il loro diritto allo studio ed alla formazione. Nelle nostre strutture scolastiche, purtroppo, si riscontrano non pochi disagi, anche per via di una manutenzione ordinaria che negli anni non è mai stata garantita in maniera costante, mentre risultano inadeguati e carenti gli impianti sportivi”.

“Farò quanto è nelle mie possibilità e competenze – conclude il sindaco Franz Caruso – per migliorare questa situazione, ricercando il confronto e la condivisione per com’è mia abitudine, non essendo aduso a portare avanti azioni finalizzate al mero consenso personale, ma a perseguire il bene comune”.