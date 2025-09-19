HomeArea Urbana

Investiti da un’auto all’uscita dal Marulla, giovane in gravi condizioni all’Annunziata

I fatti risalgono a domenica scorsa all'uscita dallo stadio dove era appena terminata la gara tra Cosenza e Catania. La vettura si era data alla fuga

S.G.
COSENZA – Era appena terminata la gara tra Cosenza e Catania, disputata allo stadio San Vito – Marulla di Cosenza quando due persone, sul tratto di Città 2000, sono state investite da un’auto. Secondo quanto ricostruito e da alcune testimonianze un trentenne in sella ad una bici elettrica ed un altro giovane, stavano procedendo dallo stadio verso Città 2000 quando nei pressi del curvone un’auto li ha centrati in pieno. Dopo averli trascinati per diversi metri, ha proseguito la sua marcia, non fermandosi a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute due ambulanze dei sanitari del 118 che hanno trasferito i ragazzi in ospedale.

Il trentenne, che aveva partecipato alla contestazione dei tifosi all’esterno della struttura sportiva, ha riportato gravi ferite e si trova ricoverato all’ospedale di Cosenza in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Secondo quanto si è appreso, subito dopo il fatto, sono scattate le ricerche della vettura ma pare che il conducente si sia presentato spontaneamente alle forze dell’ordine nelle ore successive. L’altra persona investita è stata trasferita in ospedale e dimessa dopo poche ore. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire la dinamica ascoltando anche le due persone coinvolte.

