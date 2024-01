Intimidazioni Castrolibero, Greco:’ faremo di tutto per assicurare i responsabili alla giustizia’

CASTROLIBERO – “Sono eventi che lasciano perplessi un’intera comunità. Oltretutto era da diversi anni che non si verificavano fatti del genere sul nostro territorio”. A parlare, è il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, riferendosi agli atti intimidatori che hanno subito due imprenditori di Castrolibero nei giorni scorsi. Oltre a condannare fermamente quanto accaduto il primo cittadino di Castrolibero ha annunciato di avere già deliberato l’incremento del sistema di videosorveglianza e lancia un appello a questi imprenditori. “Ad ogni modo, questi imprenditori, devono sapere che non sono soli, perché non ci daremo pace fino a quando i responsabili saranno assicurati alla giustizia”.

- Pubblicità Sky-